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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
https://ria.ru/20210420/mebel-1729171293.html
Мельниченко оценил потенциал мебельного кластера Пензенской области
Мельниченко оценил потенциал мебельного кластера Пензенской области
Мебельный кластер в городе Кузнецке Пензенской области имеет большие перспективы, только за четыре года в производство мебели в городе было вложено около 1... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T20:34
2021-04-20T20:34
пензенская область
россия
олег мельниченко
пензенская область
кузнецк
экономика
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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости. Мебельный кластер в городе Кузнецке Пензенской области имеет большие перспективы, только за четыре года в производство мебели в городе было вложено около 1 миллиарда рублей, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.Мельниченко во вторник принял участие в торжественном открытии трехдневной выставки "Мебельные технологии" в Кузнецке, где свои экспозиции представили производители мебели Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской и Тамбовской областей, а также республик Мордовии и Татарстана. На форуме презентовано свыше 40 образцов новейшего оборудования."По инициативе местных предпринимателей здесь сложился мебельный кластер. В него вошли 55 предприятий. За четыре года около 1 миллиарда рублей было инвестировано в производства на территории города Кузнецка. На мебельных предприятиях работает порядка 10 тысяч человек. Мы видим большие перспективы развития этого кластера", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.Он уточнил, что производством, связанным с изготовлением мебели, в Кузнецке занимаются 167 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.Врио губернатора отметил, что по инициативе мебельного кластера города открыта подготовка молодых специалистов для мебельного производства."Это очень важно, чтобы профессиональное образование строилось не по программам каких-то виртуальных желаний, а чтобы заказчиком кадров выступал реальный бизнес, промышленные производства, расположенные на той или иной территории", - подчеркнул он.Мельниченко призвал производителей мебели и представителей торговых сетей системно работать над развитием мебельного кластера как в Пензенской области. "Есть хорошие перспективы… Все у нас получится. И Пензенская область не только сохранит, но и укрепит за собой позиции мебельной столицы России… Мы будем со своей стороны этому всемерно содействовать", - сказал он.
https://ria.ru/20210414/sotrudnichestvo-1728299132.html
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россия, олег мельниченко, пензенская область, кузнецк, экономика

Мельниченко оценил потенциал мебельного кластера Пензенской области

20:34 20.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости. Мебельный кластер в городе Кузнецке Пензенской области имеет большие перспективы, только за четыре года в производство мебели в городе было вложено около 1 миллиарда рублей, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
Мельниченко во вторник принял участие в торжественном открытии трехдневной выставки "Мебельные технологии" в Кузнецке, где свои экспозиции представили производители мебели Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской и Тамбовской областей, а также республик Мордовии и Татарстана. На форуме презентовано свыше 40 образцов новейшего оборудования.
"По инициативе местных предпринимателей здесь сложился мебельный кластер. В него вошли 55 предприятий. За четыре года около 1 миллиарда рублей было инвестировано в производства на территории города Кузнецка. На мебельных предприятиях работает порядка 10 тысяч человек. Мы видим большие перспективы развития этого кластера", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Он уточнил, что производством, связанным с изготовлением мебели, в Кузнецке занимаются 167 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
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Врио губернатора отметил, что по инициативе мебельного кластера города открыта подготовка молодых специалистов для мебельного производства.
"Это очень важно, чтобы профессиональное образование строилось не по программам каких-то виртуальных желаний, а чтобы заказчиком кадров выступал реальный бизнес, промышленные производства, расположенные на той или иной территории", - подчеркнул он.
Мельниченко призвал производителей мебели и представителей торговых сетей системно работать над развитием мебельного кластера как в Пензенской области. "Есть хорошие перспективы… Все у нас получится. И Пензенская область не только сохранит, но и укрепит за собой позиции мебельной столицы России… Мы будем со своей стороны этому всемерно содействовать", - сказал он.
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