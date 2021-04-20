Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не делала плохого для Украины
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики никогда не делали плохого для Украины, кто бы ни был в этой стране президентом и каких бы взглядов ни придерживался, готовы и далее по-соседски помогать Киеву.
"Вы же знаете, что мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества… Когда была проблема в Украине, это было мое личное распоряжение – передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко. Слова белорусского президента приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Он напомнил, что "позвонил год назад (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский, - сейчас, наверное, чувствует свою вину, не хочет звонить - у него шла посевная кампания, остановилась техника – топлива нет". "Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили на посевную украинцам. Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше – границу позакрывали. Но помогаем. А раньше перебрасывали технику, и сеяли, и убирали соседям", - продолжил белорусский президент.
Он заявил, что белорусская сторона готова и сейчас это делать. "Не вопрос, если есть у нас возможности", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, какие бы ни были в Украине президенты, а бывало, что позиции и взгляды расходились диаметрально, но между народами всегда были добрые отношения. Лукашенко заметил, что с властями Украины "по-разному было".
"И не надо думать, что Янукович (Виктор Янукович, бывший президент Украины – ред.) был лучшим для меня из президентов", - сказал Лукашенко. Он призвал вспомнить, как Янукович запретил пролет самолета белорусского президента на мероприятия в Киеве, приуроченные к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 2011 года. "На него надавил Запад прилично, и он пригласил меня, а потом отказался принимать в Украине", - отметил белорусский президент. По словам Лукашенко, "по-разному складывались ситуации".
"Казалось, с Виктором Ющенко у нас вообще не сложатся отношения. Ничего подобного. У нас были добрые, очень хорошие отношения. Я не говорю про Леонида Даниловича Кучму", - продолжил Лукашенко.