https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729116581.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не делала плохого для Украины

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не делала плохого для Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики никогда не делали плохого для Украины, кто бы ни был в этой стране президентом и каких бы РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:29

2021-04-20T15:29

2021-04-20T15:29

александр лукашенко

чернобыльская аэс

верховная рада украины

виктор янукович

виктор ющенко

минск

киев

украина

в мире

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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики никогда не делали плохого для Украины, кто бы ни был в этой стране президентом и каких бы взглядов ни придерживался, готовы и далее по-соседски помогать Киеву."Вы же знаете, что мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества… Когда была проблема в Украине, это было мое личное распоряжение – передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко. Слова белорусского президента приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Он напомнил, что "позвонил год назад (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский, - сейчас, наверное, чувствует свою вину, не хочет звонить - у него шла посевная кампания, остановилась техника – топлива нет". "Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили на посевную украинцам. Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше – границу позакрывали. Но помогаем. А раньше перебрасывали технику, и сеяли, и убирали соседям", - продолжил белорусский президент.Он заявил, что белорусская сторона готова и сейчас это делать. "Не вопрос, если есть у нас возможности", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, какие бы ни были в Украине президенты, а бывало, что позиции и взгляды расходились диаметрально, но между народами всегда были добрые отношения. Лукашенко заметил, что с властями Украины "по-разному было"."И не надо думать, что Янукович (Виктор Янукович, бывший президент Украины – ред.) был лучшим для меня из президентов", - сказал Лукашенко. Он призвал вспомнить, как Янукович запретил пролет самолета белорусского президента на мероприятия в Киеве, приуроченные к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 2011 года. "На него надавил Запад прилично, и он пригласил меня, а потом отказался принимать в Украине", - отметил белорусский президент. По словам Лукашенко, "по-разному складывались ситуации"."Казалось, с Виктором Ющенко у нас вообще не сложатся отношения. Ничего подобного. У нас были добрые, очень хорошие отношения. Я не говорю про Леонида Даниловича Кучму", - продолжил Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/lukashenko-1729098037.html

https://ria.ru/20210420/ukraina-1729091289.html

минск

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, чернобыльская аэс, верховная рада украины, виктор янукович, виктор ющенко, минск, киев, украина, в мире