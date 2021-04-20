https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729095087.html

Лукашенко раскритиковал идею перенести площадку по Донбассу из Минска

Лукашенко раскритиковал идею перенести площадку по Донбассу из Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "политической вакханалией" предложение перенести переговорную площадку по урегулированию в Донбассе из Минска,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:49

2021-04-20T13:49

2021-04-20T13:57

украина

донбасс

александр лукашенко

минск

в мире

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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "политической вакханалией" предложение перенести переговорную площадку по урегулированию в Донбассе из Минска, заявил, что в таком случае процесс может затянуться или вообще разрушиться, так что "этого делать не нужно".Ранее глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста оппозиции пропадет. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729022928.html

украина

донбасс

минск

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украина, донбасс, александр лукашенко, минск, в мире