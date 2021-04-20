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Лукашенко раскритиковал идею перенести площадку по Донбассу из Минска
Лукашенко раскритиковал идею перенести площадку по Донбассу из Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "политической вакханалией" предложение перенести переговорную площадку по урегулированию в Донбассе из Минска,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:49
2021-04-20T13:57
украина
донбасс
александр лукашенко
минск
в мире
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "политической вакханалией" предложение перенести переговорную площадку по урегулированию в Донбассе из Минска, заявил, что в таком случае процесс может затянуться или вообще разрушиться, так что "этого делать не нужно".Ранее глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста оппозиции пропадет. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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украина, донбасс, александр лукашенко, минск, в мире

Лукашенко раскритиковал идею перенести площадку по Донбассу из Минска

13:49 20.04.2021 (обновлено: 13:57 20.04.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "политической вакханалией" предложение перенести переговорную площадку по урегулированию в Донбассе из Минска, заявил, что в таком случае процесс может затянуться или вообще разрушиться, так что "этого делать не нужно".
Ранее глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста оппозиции пропадет. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".

"Я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей (есть возможность встречаться – ред.), ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", - заявил Лукашенко в Минске на встрече с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко. Подробности приводит агентство Sputnik Беларусь.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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