https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729073690.html

Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало

Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен ничего скрывать от "украинских друзей", и выразил надежду, что сторонников дружбы с... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:23

2021-04-20T12:23

2021-04-20T12:23

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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен ничего скрывать от "украинских друзей", и выразил надежду, что сторонников дружбы с Белоруссией на Украине меньше не стало."Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество – ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко. Слова белорусского президента приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко выразил надежду, что встреча станет добрым сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран. "Во-первых, (эта встреча - ред.) повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно", - заметил глава государства.Он подчеркнул, что владеет информацией о ситуации на Украине. "Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси", - сказал белорусский президент.Во-вторых, глава государства высказал надежду, что эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Белоруссией. "Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко гостю. "Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - ответил Шевченко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину. Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии. Вместе с тем министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск заинтересован в развитии "всей гаммы" отношений с Украиной - торгово-экономических, политических и культурных.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201127/sanktsii-1586695046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/zakharova-1728960088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, владимир макей , александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире