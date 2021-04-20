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Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало
Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен ничего скрывать от "украинских друзей", и выразил надежду, что сторонников дружбы с... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:23
2021-04-20T12:23
кгб белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
верховная рада украины
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен ничего скрывать от "украинских друзей", и выразил надежду, что сторонников дружбы с Белоруссией на Украине меньше не стало."Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество – ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко. Слова белорусского президента приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко выразил надежду, что встреча станет добрым сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран. "Во-первых, (эта встреча - ред.) повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно", - заметил глава государства.Он подчеркнул, что владеет информацией о ситуации на Украине. "Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси", - сказал белорусский президент.Во-вторых, глава государства высказал надежду, что эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Белоруссией. "Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко гостю. "Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - ответил Шевченко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину. Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии. Вместе с тем министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск заинтересован в развитии "всей гаммы" отношений с Украиной - торгово-экономических, политических и культурных.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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кгб белоруссии, владимир макей , александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало

12:23 20.04.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен ничего скрывать от "украинских друзей", и выразил надежду, что сторонников дружбы с Белоруссией на Украине меньше не стало.
"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество – ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко. Слова белорусского президента приводит Sputnik Беларусь.
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Лукашенко выразил надежду, что встреча станет добрым сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран. "Во-первых, (эта встреча - ред.) повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно", - заметил глава государства.
Он подчеркнул, что владеет информацией о ситуации на Украине. "Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси", - сказал белорусский президент.
Во-вторых, глава государства высказал надежду, что эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Белоруссией. "Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко гостю. "Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - ответил Шевченко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину. Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии. Вместе с тем министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск заинтересован в развитии "всей гаммы" отношений с Украиной - торгово-экономических, политических и культурных.
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