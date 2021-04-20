https://ria.ru/20210420/lizzo-1728964511.html

Lizzo поделилась лайфхаком, как заполучить Криса Эванса в подписчики

Lizzo поделилась лайфхаком, как заполучить Криса Эванса в подписчики

Певица Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) разместила в TikTok ролик, в котором рассказала пользователям о том, как случайно сделала так, что на нее в Instagram... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:30

2021-04-20T00:30

2021-04-20T00:30

tiktok

сша

культура

стиль жизни

новости культуры

шоу-бизнес

крис эванс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728965976_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2e1be171fc66f6bf64692cf55d0d2766.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Певица Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) разместила в TikTok ролик, в котором рассказала пользователям о том, как случайно сделала так, что на нее в Instagram подписался Крис Эванс, сообщает ET Canada. Обладательница премии "Грэмми" прикрепила к видео скрин с экрана, на котором показала сообщение, отправленное в Direct исполнителю роли Капитана Америки. В тексте было всего три смайлика, изображающие порыв ветра, спортсмена и баскетбольный мяч. Странный набор символов можно объяснить достаточно просто — Lizzo была пьяна, когда пыталась "подружиться" с голливудским актером. "Не пейте и не пишите в "директ", детки", — обратилась к пользователям после инцидента певица, добавив, что ей было очень стыдно.Однако Эвнас оказался настоящим джентльменом и ответил на послание Lizzo подпиской (ранее знаменитости не были подписаны друг на друга в Instagram. — Прим. ред.), о чем она сообщила, сняв еще одно видео для TikTok. Более того, узнав о том, что певица переживает из-за случившегося, актер утешил ее.В совокупности оба этих ролика набрали более десяти миллионов просмотров и тысячи комментариев, в основном положительных.

https://ria.ru/20201127/chris-evans-1586508483.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, сша, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, крис эванс