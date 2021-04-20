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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210420/lizzo-1728964511.html
Lizzo поделилась лайфхаком, как заполучить Криса Эванса в подписчики
Lizzo поделилась лайфхаком, как заполучить Криса Эванса в подписчики
Певица Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) разместила в TikTok ролик, в котором рассказала пользователям о том, как случайно сделала так, что на нее в Instagram... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:30
2021-04-20T00:30
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Певица Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) разместила в TikTok ролик, в котором рассказала пользователям о том, как случайно сделала так, что на нее в Instagram подписался Крис Эванс, сообщает ET Canada. Обладательница премии "Грэмми" прикрепила к видео скрин с экрана, на котором показала сообщение, отправленное в Direct исполнителю роли Капитана Америки. В тексте было всего три смайлика, изображающие порыв ветра, спортсмена и баскетбольный мяч. Странный набор символов можно объяснить достаточно просто — Lizzo была пьяна, когда пыталась "подружиться" с голливудским актером. "Не пейте и не пишите в "директ", детки", — обратилась к пользователям после инцидента певица, добавив, что ей было очень стыдно.Однако Эвнас оказался настоящим джентльменом и ответил на послание Lizzo подпиской (ранее знаменитости не были подписаны друг на друга в Instagram. — Прим. ред.), о чем она сообщила, сняв еще одно видео для TikTok. Более того, узнав о том, что певица переживает из-за случившегося, актер утешил ее.В совокупности оба этих ролика набрали более десяти миллионов просмотров и тысячи комментариев, в основном положительных.
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tiktok, сша, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, крис эванс

Lizzo поделилась лайфхаком, как заполучить Криса Эванса в подписчики

00:30 20.04.2021
 
© AFP 2021 / Kevin Mazur/Jon KopaloffLizzo и Крис Эванс
Lizzo и Крис Эванс - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AFP 2021 / Kevin Mazur/Jon Kopaloff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Певица Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) разместила в TikTok ролик, в котором рассказала пользователям о том, как случайно сделала так, что на нее в Instagram подписался Крис Эванс, сообщает ET Canada.
 
Обладательница премии "Грэмми" прикрепила к видео скрин с экрана, на котором показала сообщение, отправленное в Direct исполнителю роли Капитана Америки. В тексте было всего три смайлика, изображающие порыв ветра, спортсмена и баскетбольный мяч.
Странный набор символов можно объяснить достаточно просто — Lizzo была пьяна, когда пыталась "подружиться" с голливудским актером. "Не пейте и не пишите в "директ", детки", — обратилась к пользователям после инцидента певица, добавив, что ей было очень стыдно.
Однако Эвнас оказался настоящим джентльменом и ответил на послание Lizzo подпиской (ранее знаменитости не были подписаны друг на друга в Instagram. — Прим. ред.), о чем она сообщила, сняв еще одно видео для TikTok.
 
Более того, узнав о том, что певица переживает из-за случившегося, актер утешил ее.
"Нет ничего постыдного в пьяных сообщения в Direct. Бог знает, что я вытворял в похожем состоянии в этом приложении, лол", — обратился к исполнительнице Крис Эванс.
В совокупности оба этих ролика набрали более десяти миллионов просмотров и тысячи комментариев, в основном положительных.
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