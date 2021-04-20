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В Крыму назвали позицию США по Черному морю подменой понятий
В Крыму назвали позицию США по Черному морю подменой понятий
Госдепартамент США занимается подменой понятий, называя "неспровоцированной эскалацией" со стороны России запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:06
2021-04-20T14:06
россия
нед прайс
александр форманчук
здоровье - общество
вашингтон (город)
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Госдепартамент США занимается подменой понятий, называя "неспровоцированной эскалацией" со стороны России запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря, заявил РИА Новости врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал закрытие части акватории Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России."Со стороны госдепа мы видим очередную подмену понятий. Эскалация идет наоборот со стороны США и Украины. Россия вынуждена усиливать свою безопасность, предпринимая дополнительные меры. Россия ничего не нарушает, никого не провоцирует, она просто усиливает меры безопасности границ государства и защиту населения", - сказал РИА Новости врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.По его словам, политика Вашингтона идет в русле усиления эскалации и напряженности в отношениях с Россией."Крым – это полноценный субъект Российской Федерации, поэтому все принимаемые меры по усилению безопасности у его берегов законны и оправданы. Крымчане только за это благодарны. Реакция же США продиктована злостью, так как после 2014 года они потеряли возможность укрепиться и расширить свое влияние на Черное и Азовское море", - полагает Форманчук.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
https://ria.ru/20210416/dostup-1728665890.html
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россия, нед прайс, александр форманчук, здоровье - общество, вашингтон (город), сша, в мире

В Крыму назвали позицию США по Черному морю подменой понятий

14:06 20.04.2021
 
© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoЭсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Госдепартамент США занимается подменой понятий, называя "неспровоцированной эскалацией" со стороны России запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря, заявил РИА Новости врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал закрытие части акватории Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.
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"Со стороны госдепа мы видим очередную подмену понятий. Эскалация идет наоборот со стороны США и Украины. Россия вынуждена усиливать свою безопасность, предпринимая дополнительные меры. Россия ничего не нарушает, никого не провоцирует, она просто усиливает меры безопасности границ государства и защиту населения", - сказал РИА Новости врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
По его словам, политика Вашингтона идет в русле усиления эскалации и напряженности в отношениях с Россией.
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"Крым – это полноценный субъект Российской Федерации, поэтому все принимаемые меры по усилению безопасности у его берегов законны и оправданы. Крымчане только за это благодарны. Реакция же США продиктована злостью, так как после 2014 года они потеряли возможность укрепиться и расширить свое влияние на Черное и Азовское море", - полагает Форманчук.
Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
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