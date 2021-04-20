https://ria.ru/20210420/krym-1729099048.html

В Крыму назвали позицию США по Черному морю подменой понятий

В Крыму назвали позицию США по Черному морю подменой понятий

Госдепартамент США занимается подменой понятий, называя "неспровоцированной эскалацией" со стороны России запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:06

2021-04-20T14:06

2021-04-20T14:06

россия

нед прайс

александр форманчук

здоровье - общество

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728088655_721:488:3495:2048_1920x0_80_0_0_672350474312ac00e758bf190594453d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Госдепартамент США занимается подменой понятий, называя "неспровоцированной эскалацией" со стороны России запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря, заявил РИА Новости врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал закрытие части акватории Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России."Со стороны госдепа мы видим очередную подмену понятий. Эскалация идет наоборот со стороны США и Украины. Россия вынуждена усиливать свою безопасность, предпринимая дополнительные меры. Россия ничего не нарушает, никого не провоцирует, она просто усиливает меры безопасности границ государства и защиту населения", - сказал РИА Новости врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.По его словам, политика Вашингтона идет в русле усиления эскалации и напряженности в отношениях с Россией."Крым – это полноценный субъект Российской Федерации, поэтому все принимаемые меры по усилению безопасности у его берегов законны и оправданы. Крымчане только за это благодарны. Реакция же США продиктована злостью, так как после 2014 года они потеряли возможность укрепиться и расширить свое влияние на Черное и Азовское море", - полагает Форманчук.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.

https://ria.ru/20210416/dostup-1728665890.html

https://ria.ru/20210420/zapad-1729034570.html

https://ria.ru/20210419/britaniya-1728863705.html

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нед прайс, александр форманчук, здоровье - общество, вашингтон (город), сша, в мире