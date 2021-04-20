https://ria.ru/20210420/krym-1729040772.html

Власти Крыма расширили список лиц, причастных к блокадам полуострова

Власти Крыма расширили список лиц, причастных к блокадам полуострова

Власти Крыма назвали экс-президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука основными организаторами водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:42

2021-04-20T09:42

2021-04-20T10:34

россия

петр порошенко

александр бастрыкин

украина

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Власти Крыма назвали экс-президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука основными организаторами водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов."Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с (бизнесменом, бывшим вице-премьером республики. — Прим. ред.) Ислямовым, и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового "постоянного представителя президента Украины в АРК" Бабина (экс-постпред президента Украины Борис Бабин. — Прим. ред.)", — уточнил депутат.По его словам, ответственность Порошенко "вовсе не исчерпывается" причастностью к блокаде.Всего в списке фигурируют семь человек. Материалы, собранные рабочей группой по оценке ущерба от действий Киева, передали в Следственный комитет.Предварительные потери только сельскохозяйственной отрасли оценили более чем в 200 миллиардов рублей.Украина прежде обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией украинские власти полностью прекратили подачу воды по нему.Вопрос снабжения в дальнейшем решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу, а потребности жителей Симферополя обеспечивали из артезианских источников.Правительство России направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html

https://ria.ru/20210330/krym-1603430616.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр порошенко, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф), республика крым