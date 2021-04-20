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Власти Крыма расширили список лиц, причастных к блокадам полуострова
Власти Крыма расширили список лиц, причастных к блокадам полуострова
Власти Крыма назвали экс-президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука основными организаторами водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:42
2021-04-20T10:34
россия
петр порошенко
александр бастрыкин
украина
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Власти Крыма назвали экс-президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука основными организаторами водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов."Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с (бизнесменом, бывшим вице-премьером республики. — Прим. ред.) Ислямовым, и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового "постоянного представителя президента Украины в АРК" Бабина (экс-постпред президента Украины Борис Бабин. — Прим. ред.)", — уточнил депутат.По его словам, ответственность Порошенко "вовсе не исчерпывается" причастностью к блокаде.Всего в списке фигурируют семь человек. Материалы, собранные рабочей группой по оценке ущерба от действий Киева, передали в Следственный комитет.Предварительные потери только сельскохозяйственной отрасли оценили более чем в 200 миллиардов рублей.Украина прежде обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией украинские власти полностью прекратили подачу воды по нему.Вопрос снабжения в дальнейшем решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу, а потребности жителей Симферополя обеспечивали из артезианских источников.Правительство России направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html
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россия, петр порошенко, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф), республика крым

Власти Крыма расширили список лиц, причастных к блокадам полуострова

09:42 20.04.2021 (обновлено: 10:34 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян
Аянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Власти Крыма назвали экс-президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука основными организаторами водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
"Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с (бизнесменом, бывшим вице-премьером республики. — Прим. ред.) Ислямовым, и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового "постоянного представителя президента Украины в АРК" Бабина (экс-постпред президента Украины Борис Бабин. — Прим. ред.)", — уточнил депутат.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:55
Аксенов заявил, что водная блокада Крыма будет прорвана
По его словам, ответственность Порошенко "вовсе не исчерпывается" причастностью к блокаде.
Всего в списке фигурируют семь человек. Материалы, собранные рабочей группой по оценке ущерба от действий Киева, передали в Следственный комитет.
Предварительные потери только сельскохозяйственной отрасли оценили более чем в 200 миллиардов рублей.
"Это далеко не полная сумма, поскольку от водного шантажа пострадали и другие отрасли, а крымчане испытали и продолжают испытывать неудобства, несут моральный ущерб. Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Ряду персонажей придется отвечать за это лично", — добавил собеседник агентства.
Украина прежде обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией украинские власти полностью прекратили подачу воды по нему.
Вопрос снабжения в дальнейшем решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу, а потребности жителей Симферополя обеспечивали из артезианских источников.
Правительство России направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
 
РоссияПетр ПорошенкоАлександр БастрыкинУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
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