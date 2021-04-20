Власти Крыма расширили список лиц, причастных к блокадам полуострова
09:42 20.04.2021 (обновлено: 10:34 20.04.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Власти Крыма назвали экс-президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука основными организаторами водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
"Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с (бизнесменом, бывшим вице-премьером республики. — Прим. ред.) Ислямовым, и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового "постоянного представителя президента Украины в АРК" Бабина (экс-постпред президента Украины Борис Бабин. — Прим. ред.)", — уточнил депутат.
22 марта, 14:55Аксенов заявил, что водная блокада Крыма будет прорвана
По его словам, ответственность Порошенко "вовсе не исчерпывается" причастностью к блокаде.
Всего в списке фигурируют семь человек. Материалы, собранные рабочей группой по оценке ущерба от действий Киева, передали в Следственный комитет.
Предварительные потери только сельскохозяйственной отрасли оценили более чем в 200 миллиардов рублей.
"Это далеко не полная сумма, поскольку от водного шантажа пострадали и другие отрасли, а крымчане испытали и продолжают испытывать неудобства, несут моральный ущерб. Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Ряду персонажей придется отвечать за это лично", — добавил собеседник агентства.
Украина прежде обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией украинские власти полностью прекратили подачу воды по нему.
Вопрос снабжения в дальнейшем решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу, а потребности жителей Симферополя обеспечивали из артезианских источников.
Правительство России направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.