https://ria.ru/20210420/kosmos-1729047236.html
"Роскосмос" объявил о строительстве национальной орбитальной станции
"Роскосмос" объявил о строительстве национальной орбитальной станции
Первый компонент новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:25
2021-04-20T10:25
2021-04-20T13:17
наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
дмитрий рогозин
космос - риа наука
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Первый компонент новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он отметил, что работы уже начались.Ракетно-космическая корпорация "Энергия" создает НЭМ с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль сделают к 2015-му, однако к тому времени разработчики подготовили только эскиз.Согласно открытым данным, летный корпус модуля собирают с 2017 года. В 2018-м начались его наземные испытания. Запуски НЭМ постоянно откладываются.Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия покинет проект Международной космической станции после 2025 года. По его словам, нынешнее состояние МКС может привести к катастрофе.Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" подтвердила эту информацию, а также добавила, что у России есть амбициозные планы по запуску своей орбитальной станции. При этом уточнили, что о полном отказе от работы на МКС пока говорить рано.Национальная станцияДля исследований на орбите действует Международная космическая станция. Она состоит из двух сегментов — американского и российского, в котором в последнее время часто фиксировали утечки воздуха и другие неполадки. Россия также хочет энергетической независимости в космосе, поэтому создает свою станцию.Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев в октябре 2020 года представил ее облик. По плану станция будет состоять из как минимум пяти модулей: базового, целевого производственного, склада материального обеспечения, модуля-платформы (стапеля) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также коммерческого — для туристов.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей. По своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
https://ria.ru/20210419/mks-1729006433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:2046_1920x0_80_0_0_f0fc30e583cba2e165df29f39515e387.jpg
Кадры строительства первого базового модуля для российской орбитальной станции
Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту.
2021-04-20T10:25
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международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, космос - риа наука
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Первый компонент новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС, сообщил глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
.
Он отметил, что работы уже начались.
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" создает НЭМ с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль сделают к 2015-му, однако к тому времени разработчики подготовили только эскиз.
Согласно открытым данным, летный корпус модуля собирают с 2017 года. В 2018-м начались его наземные испытания. Запуски НЭМ постоянно откладываются.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов
заявил, что Россия
покинет проект Международной космической станции
после 2025 года. По его словам, нынешнее состояние МКС может привести к катастрофе.
Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" подтвердила эту информацию, а также добавила, что у России есть амбициозные планы по запуску своей орбитальной станции. При этом уточнили, что о полном отказе от работы на МКС пока говорить рано.
Национальная станция
Для исследований на орбите действует Международная космическая станция. Она состоит из двух сегментов — американского и российского, в котором в последнее время часто фиксировали утечки воздуха и другие неполадки. Россия также хочет энергетической независимости в космосе, поэтому создает свою станцию.
Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев
в октябре 2020 года представил ее облик. По плану станция будет состоять из как минимум пяти модулей: базового, целевого производственного, склада материального обеспечения, модуля-платформы (стапеля) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также коммерческого — для туристов.
Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей. По своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли
, в первую очередь за Арктикой
и Северным морским путем.