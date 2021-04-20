https://ria.ru/20210420/kosmos-1729047236.html

"Роскосмос" объявил о строительстве национальной орбитальной станции

"Роскосмос" объявил о строительстве национальной орбитальной станции

Первый компонент новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:25

2021-04-20T10:25

2021-04-20T13:17

наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

дмитрий рогозин

космос - риа наука

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Первый компонент новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он отметил, что работы уже начались.Ракетно-космическая корпорация "Энергия" создает НЭМ с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль сделают к 2015-му, однако к тому времени разработчики подготовили только эскиз.Согласно открытым данным, летный корпус модуля собирают с 2017 года. В 2018-м начались его наземные испытания. Запуски НЭМ постоянно откладываются.Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия покинет проект Международной космической станции после 2025 года. По его словам, нынешнее состояние МКС может привести к катастрофе.Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" подтвердила эту информацию, а также добавила, что у России есть амбициозные планы по запуску своей орбитальной станции. При этом уточнили, что о полном отказе от работы на МКС пока говорить рано.Национальная станцияДля исследований на орбите действует Международная космическая станция. Она состоит из двух сегментов — американского и российского, в котором в последнее время часто фиксировали утечки воздуха и другие неполадки. Россия также хочет энергетической независимости в космосе, поэтому создает свою станцию.Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев в октябре 2020 года представил ее облик. По плану станция будет состоять из как минимум пяти модулей: базового, целевого производственного, склада материального обеспечения, модуля-платформы (стапеля) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также коммерческого — для туристов.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей. По своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

https://ria.ru/20210419/mks-1729006433.html

https://ria.ru/20210419/mks-1728866033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры строительства первого базового модуля для российской орбитальной станции Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. 2021-04-20T10:25 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, космос - риа наука