https://ria.ru/20210420/koshki-1729175292.html
Депутат дал совет москвичке с 70 кошками
Депутат дал совет москвичке с 70 кошками
Москвичке, у которой живут 70 кошек, стоит обратиться к волонтерам и пристроить животных в добрые руки, так как в домах есть правила проживания, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T21:19
2021-04-20T21:19
2021-04-20T21:19
московская городская дума
александр козлов (глава минвостокразвития)
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москвичке, у которой живут 70 кошек, стоит обратиться к волонтерам и пристроить животных в добрые руки, так как в домах есть правила проживания, сообщил РИА Новости депутат комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.Ранее в сети появилась информация, что москвичке после смерти бабушки достались "в наследство" 70 кошек. Теперь она не знает, что ей делать c животными."Довольно сложная ситуация. Здесь придётся обращаться к волонтёрам, просить их о помощи, чтобы найти ответственных хозяев. А сначала необходимо будет проверить здоровье кошек. ...Большое количество кошек долгое время жило в замкнутом помещении, может, кто-то болел, поэтому нужно их обследовать. Не все инфекции видны сразу", - считает Козлов.По его словам, частные приюты возьмут кошек только за деньги. Они и так сами собирают средства с помощью благотворительности, либо ищут спонсоров. А в городские приюты направляют безнадзорных животных, тех, кто остался на улице. В 13 муниципальных столичных приютах сегодня обитают 17 тысяч кошек и собак. В прошлом году приютам удалось пристроить и найти дом для 2,5 тысячи собак и 758 кошек. Но при этом они постоянно пополняются новыми обитателями."Для того, чтобы избежать такого огромного количества животных на улицах, необходимо развивать гуманные программы по стерилизации, а также необходима обязательная регистрация домашних животных, создание единой базы. Тогда мы сможем найти любого, кто решит избавиться от животного. Надо понимать, что это не игрушка, а живое существо. Я надеюсь, что всё-таки в ближайшее время мы добьёмся принятия такого закона", - добавил Козлов.Депутат считает, что владелице стоит для начала стерилизовать всех кошек. "Хотя уже идут сообщения, что ей помогли оставшихся стерилизовать. Если это так, то это правильное решение", - подчеркнул он."Конечно, мы понимаем, что есть очень сердобольные люди, которые не могут пройти мимо всех брошенных кошек, но нужно понимать, что в многоквартирном доме есть определенные правила проживания. Могут быть соседи, которые способны обратиться в суд с иском о выселении большого числа питомцев, потому что, по их мнению, нарушаются санитарные правила. Есть случаи, когда такие решения судами принимались. И животные могут оказаться на улице", - заключил Козлов.
https://ria.ru/20210331/shtraf-1603551973.html
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РИА Новости
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московская городская дума, александр козлов (глава минвостокразвития), общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Москвичке, у которой живут 70 кошек, стоит обратиться к волонтерам и пристроить животных в добрые руки, так как в домах есть правила проживания, сообщил РИА Новости депутат комиссии Мосгордумы
по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов
.
Ранее в сети появилась информация, что москвичке после смерти бабушки достались "в наследство" 70 кошек. Теперь она не знает, что ей делать c животными.
"Довольно сложная ситуация. Здесь придётся обращаться к волонтёрам, просить их о помощи, чтобы найти ответственных хозяев. А сначала необходимо будет проверить здоровье кошек. ...Большое количество кошек долгое время жило в замкнутом помещении, может, кто-то болел, поэтому нужно их обследовать. Не все инфекции видны сразу", - считает Козлов.
По его словам, частные приюты возьмут кошек только за деньги. Они и так сами собирают средства с помощью благотворительности, либо ищут спонсоров. А в городские приюты направляют безнадзорных животных, тех, кто остался на улице. В 13 муниципальных столичных приютах сегодня обитают 17 тысяч кошек и собак. В прошлом году приютам удалось пристроить и найти дом для 2,5 тысячи собак и 758 кошек. Но при этом они постоянно пополняются новыми обитателями.
"Для того, чтобы избежать такого огромного количества животных на улицах, необходимо развивать гуманные программы по стерилизации, а также необходима обязательная регистрация домашних животных, создание единой базы. Тогда мы сможем найти любого, кто решит избавиться от животного. Надо понимать, что это не игрушка, а живое существо. Я надеюсь, что всё-таки в ближайшее время мы добьёмся принятия такого закона", - добавил Козлов.
Депутат считает, что владелице стоит для начала стерилизовать всех кошек. "Хотя уже идут сообщения, что ей помогли оставшихся стерилизовать. Если это так, то это правильное решение", - подчеркнул он.
"Конечно, мы понимаем, что есть очень сердобольные люди, которые не могут пройти мимо всех брошенных кошек, но нужно понимать, что в многоквартирном доме есть определенные правила проживания. Могут быть соседи, которые способны обратиться в суд с иском о выселении большого числа питомцев, потому что, по их мнению, нарушаются санитарные правила. Есть случаи, когда такие решения судами принимались. И животные могут оказаться на улице", - заключил Козлов.