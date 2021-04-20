https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729116735.html
В Совфеде объяснили свою позицию по введению COVID-паспортов
В Совфеде объяснили свою позицию по введению COVID-паспортов
Введение COVID-паспортов на международном уровне недопустимо, поскольку является нарушением права человека, однако для того, чтобы россияне получили возможность РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:29
2021-04-20T15:29
2021-04-20T23:14
распространение коронавируса
владимир круглый
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александр башкин
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здоровье - общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Введение COVID-паспортов на международном уровне недопустимо, поскольку является нарушением права человека, однако для того, чтобы россияне получили возможность вновь выезжать за рубеж, не исключено, что Россия включится в общий процесс унификации документов об иммунном статусе по этому заболеванию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.ПАСЕ обсудила ранее во вторник возможность введения COVID-паспортов на международном уровне, член российской делегации в ассамблее сенатор Владимир Круглый высказался против такого шага.Как отметил Башкин, входящий в делегацию РФ в ПАСЕ, это позиция не отдельного парламентария, а всей российской делегации в ассамблее. "Мы считаем необходимым воздержаться от введения такого строгого документа, поскольку это было бы нарушением прав человека. Мы считаем, что достаточными являются документы, информирующие об иммунном статусе - сертификат о прививке либо отрицательный тест на коронавирус", - подчеркнул он.Вместе с тем, считает сенатор, Россия может пойти на унификацию подобных документов с другими странами и, в частности, государствами ЕС, если это будет необходимо для того, чтобы россияне вновь смогли выезжать за рубеж."Европа действительно изучает сейчас введение единого документа по COVID-статусу, и я считаю, что если он будет принят, то и нам придётся тогда подключаться к этому процессу и унифицировать документы по иммунному статусу с международными. Думаю, в интересах россиян нам придётся включиться в эти процессы", - не исключил Башкин.
https://ria.ru/20210420/domodedovo-1729087420.html
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владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр башкин, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы, в мире
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Введение COVID-паспортов на международном уровне недопустимо, поскольку является нарушением права человека, однако для того, чтобы россияне получили возможность вновь выезжать за рубеж, не исключено, что Россия
включится в общий процесс унификации документов об иммунном статусе по этому заболеванию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин
.
ПАСЕ
обсудила ранее во вторник возможность введения COVID-паспортов на международном уровне, член российской делегации в ассамблее сенатор Владимир Круглый
высказался против такого шага.
Как отметил Башкин, входящий в делегацию РФ в ПАСЕ, это позиция не отдельного парламентария, а всей российской делегации в ассамблее. "Мы считаем необходимым воздержаться от введения такого строгого документа, поскольку это было бы нарушением прав человека. Мы считаем, что достаточными являются документы, информирующие об иммунном статусе - сертификат о прививке либо отрицательный тест на коронавирус", - подчеркнул он.
Вместе с тем, считает сенатор, Россия может пойти на унификацию подобных документов с другими странами и, в частности, государствами ЕС, если это будет необходимо для того, чтобы россияне вновь смогли выезжать за рубеж.
"Европа действительно изучает сейчас введение единого документа по COVID-статусу, и я считаю, что если он будет принят, то и нам придётся тогда подключаться к этому процессу и унифицировать документы по иммунному статусу с международными. Думаю, в интересах россиян нам придётся включиться в эти процессы", - не исключил Башкин.