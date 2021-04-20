Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729116735.html
В Совфеде объяснили свою позицию по введению COVID-паспортов
В Совфеде объяснили свою позицию по введению COVID-паспортов
Введение COVID-паспортов на международном уровне недопустимо, поскольку является нарушением права человека, однако для того, чтобы россияне получили возможность РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:29
2021-04-20T23:14
распространение коронавируса
владимир круглый
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр башкин
коронавирусы
здоровье - общество
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602633534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04592fb875535ef6a22675279a97f517.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Введение COVID-паспортов на международном уровне недопустимо, поскольку является нарушением права человека, однако для того, чтобы россияне получили возможность вновь выезжать за рубеж, не исключено, что Россия включится в общий процесс унификации документов об иммунном статусе по этому заболеванию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.ПАСЕ обсудила ранее во вторник возможность введения COVID-паспортов на международном уровне, член российской делегации в ассамблее сенатор Владимир Круглый высказался против такого шага.Как отметил Башкин, входящий в делегацию РФ в ПАСЕ, это позиция не отдельного парламентария, а всей российской делегации в ассамблее. "Мы считаем необходимым воздержаться от введения такого строгого документа, поскольку это было бы нарушением прав человека. Мы считаем, что достаточными являются документы, информирующие об иммунном статусе - сертификат о прививке либо отрицательный тест на коронавирус", - подчеркнул он.Вместе с тем, считает сенатор, Россия может пойти на унификацию подобных документов с другими странами и, в частности, государствами ЕС, если это будет необходимо для того, чтобы россияне вновь смогли выезжать за рубеж."Европа действительно изучает сейчас введение единого документа по COVID-статусу, и я считаю, что если он будет принят, то и нам придётся тогда подключаться к этому процессу и унифицировать документы по иммунному статусу с международными. Думаю, в интересах россиян нам придётся включиться в эти процессы", - не исключил Башкин.
https://ria.ru/20210420/domodedovo-1729087420.html
https://ria.ru/20210405/estoniya-1604267613.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602633534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6df7aa0dbb1bcdf53f7d50216bf29892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр башкин, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы, в мире

В Совфеде объяснили свою позицию по введению COVID-паспортов

15:29 20.04.2021 (обновлено: 23:14 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСертификат международного образца о вакцинации от COVID-19
Сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Введение COVID-паспортов на международном уровне недопустимо, поскольку является нарушением права человека, однако для того, чтобы россияне получили возможность вновь выезжать за рубеж, не исключено, что Россия включится в общий процесс унификации документов об иммунном статусе по этому заболеванию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
ПАСЕ обсудила ранее во вторник возможность введения COVID-паспортов на международном уровне, член российской делегации в ассамблее сенатор Владимир Круглый высказался против такого шага.
Пассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 13:16Распространение коронавируса
Аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации по стандартам ВОЗ
Как отметил Башкин, входящий в делегацию РФ в ПАСЕ, это позиция не отдельного парламентария, а всей российской делегации в ассамблее. "Мы считаем необходимым воздержаться от введения такого строгого документа, поскольку это было бы нарушением прав человека. Мы считаем, что достаточными являются документы, информирующие об иммунном статусе - сертификат о прививке либо отрицательный тест на коронавирус", - подчеркнул он.
Вместе с тем, считает сенатор, Россия может пойти на унификацию подобных документов с другими странами и, в частности, государствами ЕС, если это будет необходимо для того, чтобы россияне вновь смогли выезжать за рубеж.
"Европа действительно изучает сейчас введение единого документа по COVID-статусу, и я считаю, что если он будет принят, то и нам придётся тогда подключаться к этому процессу и унифицировать документы по иммунному статусу с международными. Думаю, в интересах россиян нам придётся включиться в эти процессы", - не исключил Башкин.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 12:23
Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
 
Распространение коронавирусаВладимир КруглыйКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр БашкинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния