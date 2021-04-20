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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729094680.html
ВОЗ допустила неуязвимость некоторых мутаций коронавируса для вакцин
ВОЗ допустила неуязвимость некоторых мутаций коронавируса для вакцин
Научные данные говорят о том, что некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам, заявили РИА Новости в офисе ВОЗ в России со... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:47
2021-04-20T16:20
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Научные данные говорят о том, что некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам, заявили РИА Новости в офисе ВОЗ в России со ссылкой на оценку от Европейского бюро организации.При этом там подчеркнули важность прививок: они помогают сократить число заражений.В ВОЗ отметили необходимость снизить передачу инфекции во всех странах, "поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер". В большинстве государств уровень заболеваемости коронавирусом очень высок, а по Европе распространяются штаммы, которые вызывают озабоченность у организации."Мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии. Хотя текущие данные свидетельствуют о том, что некоторые варианты распространяются быстрее, нельзя забывать, что сам по себе COVID-19 уже является серьезным заболеванием и необходимо применять все необходимые меры для контроля его распространения", — пояснили в организации.Ранее в ВОЗ заявили, что на прошлой неделе зарегистрировали 5,2 миллиона заражений COVID-19 — это самое больше число заболеваний за неделю с начала пандемии. По ее подсчетам, всего в мире насчитывается более 141 миллиона случаев инфекции. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 142 миллионов. Не удалось спасти более трех миллионов человек. Наиболее подверженными коронавирусу оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия находится на пятой строчке, за ней идут Великобритания, Турция, Италия, Испания и Германия.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире

ВОЗ допустила неуязвимость некоторых мутаций коронавируса для вакцин

13:47 20.04.2021 (обновлено: 16:20 20.04.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Научные данные говорят о том, что некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам, заявили РИА Новости в офисе ВОЗ в России со ссылкой на оценку от Европейского бюро организации.
При этом там подчеркнули важность прививок: они помогают сократить число заражений.
"Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций", — говорится в заявлении.
В ВОЗ отметили необходимость снизить передачу инфекции во всех странах, "поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер". В большинстве государств уровень заболеваемости коронавирусом очень высок, а по Европе распространяются штаммы, которые вызывают озабоченность у организации.
"Мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии. Хотя текущие данные свидетельствуют о том, что некоторые варианты распространяются быстрее, нельзя забывать, что сам по себе COVID-19 уже является серьезным заболеванием и необходимо применять все необходимые меры для контроля его распространения", — пояснили в организации.
Ранее в ВОЗ заявили, что на прошлой неделе зарегистрировали 5,2 миллиона заражений COVID-19 — это самое больше число заболеваний за неделю с начала пандемии.
По ее подсчетам, всего в мире насчитывается более 141 миллиона случаев инфекции. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 142 миллионов. Не удалось спасти более трех миллионов человек. Наиболее подверженными коронавирусу оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия находится на пятой строчке, за ней идут Великобритания, Турция, Италия, Испания и Германия.
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