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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729058835.html
В России выявили 8164 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8164 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8164 случая COVID-19 — это минимальный показатель с 28 сентября (8135). Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:22
2021-04-20T12:51
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университет джонса хопкинса
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сша
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8164 случая COVID-19 — это минимальный показатель с 28 сентября (8135). Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 8589 заболевших. Темп прироста составил 0,17%. У 1026 заразившихся (12,6%) не было симптомов. Умерли 379 человек, выписались после лечения — 9631.Больше всего пациентов зарегистрировали в Москве (1996), Санкт-Петербурге (687) и Подмосковье (562). Меньше всего — в Туве (два), а в Еврейской автономной области и Республике Алтай — по одному.В Чукотском и Ненецком автономных округах нет новых инфицированных.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 718 854 человек. Скончались 106 307 заболевших, а вылечились 4 343 229.Всего, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 141 миллиона случаев COVID-19. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии их число достигло 142 миллионов. Не смогли спасти более трех миллионов человек.Наиболее подверженными инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия занимает пятую строчку, за ней идут Великобритания, Турция, Италия, Испания и Германия.
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воз, университет джонса хопкинса, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8164 новых случая заражения коронавирусом

11:22 20.04.2021 (обновлено: 12:51 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8164 случая COVID-19 — это минимальный показатель с 28 сентября (8135). Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне сообщалось о 8589 заболевших. Темп прироста составил 0,17%. У 1026 заразившихся (12,6%) не было симптомов. Умерли 379 человек, выписались после лечения — 9631.
Больше всего пациентов зарегистрировали в Москве (1996), Санкт-Петербурге (687) и Подмосковье (562). Меньше всего — в Туве (два), а в Еврейской автономной области и Республике Алтай — по одному.
В Чукотском и Ненецком автономных округах нет новых инфицированных.
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Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 718 854 человек. Скончались 106 307 заболевших, а вылечились 4 343 229.
Всего, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 141 миллиона случаев COVID-19. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии их число достигло 142 миллионов. Не смогли спасти более трех миллионов человек.
Наиболее подверженными инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия занимает пятую строчку, за ней идут Великобритания, Турция, Италия, Испания и Германия.
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