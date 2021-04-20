https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729058835.html

В России выявили 8164 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8164 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8164 случая COVID-19 — это минимальный показатель с 28 сентября (8135). Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:22

2021-04-20T11:22

2021-04-20T12:51

воз

университет джонса хопкинса

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8164 случая COVID-19 — это минимальный показатель с 28 сентября (8135). Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 8589 заболевших. Темп прироста составил 0,17%. У 1026 заразившихся (12,6%) не было симптомов. Умерли 379 человек, выписались после лечения — 9631.Больше всего пациентов зарегистрировали в Москве (1996), Санкт-Петербурге (687) и Подмосковье (562). Меньше всего — в Туве (два), а в Еврейской автономной области и Республике Алтай — по одному.В Чукотском и Ненецком автономных округах нет новых инфицированных.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 718 854 человек. Скончались 106 307 заболевших, а вылечились 4 343 229.Всего, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 141 миллиона случаев COVID-19. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии их число достигло 142 миллионов. Не смогли спасти более трех миллионов человек.Наиболее подверженными инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия занимает пятую строчку, за ней идут Великобритания, Турция, Италия, Испания и Германия.

https://ria.ru/20210420/immunitet-1729023316.html

москва

московская область (подмосковье)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, университет джонса хопкинса, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество