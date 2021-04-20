https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729044451.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Россия занимает 87-е место в мире по среднесуточной заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:02

2021-04-20T10:02

2021-04-20T10:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия занимает 87-е место в мире по среднесуточной заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день в РФ 5,8, мы находимся на 87-м месте",- сказала Попова на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".Она уточнила, что по количеству тестов на COVID-19 из расчёта на миллион населения Россия занимает место в первой десятке.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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