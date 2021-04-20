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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Россия занимает 87-е место в мире по среднесуточной заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:02
2021-04-20T10:02
2021-04-20T10:26
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия занимает 87-е место в мире по среднесуточной заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день в РФ 5,8, мы находимся на 87-м месте",- сказала Попова на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".Она уточнила, что по количеству тестов на COVID-19 из расчёта на миллион населения Россия занимает место в первой десятке.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество