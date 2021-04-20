https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729024545.html

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России еще недостаточно стабильная, на протяжении месяца уровень заболеваемости существенно не снижается, несмотря РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:11

2021-04-20T03:11

2021-04-20T03:14

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России еще недостаточно стабильная, на протяжении месяца уровень заболеваемости существенно не снижается, несмотря на массовую вакцинацию, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч.Ранее эпидемиолог заявила РИА Новости, что некоторые колебания заболеваемости могут быть связаны с погодным фактором, а приостановка снижения уровня заболеваемости COVID-19 объясняется тем, что россияне стали менее ответственно подходить к соблюдению масочного режима и других мер предосторожности в общественном транспорте, торговых центрах и офисе.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество