Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:11 20.04.2021 (обновлено: 03:14 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России еще недостаточно стабильная, на протяжении месяца уровень заболеваемости существенно не снижается, несмотря на массовую вакцинацию, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч.
"На протяжении месяца уровень заболеваемости действительно пока существенно не снижается, несмотря на начавшуюся массовую вакцинацию, цифры находятся примерно на одном уровне. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация еще недостаточно стабильная", - сказала Пшеничная.
Ранее эпидемиолог заявила РИА Новости, что некоторые колебания заболеваемости могут быть связаны с погодным фактором, а приостановка снижения уровня заболеваемости COVID-19 объясняется тем, что россияне стали менее ответственно подходить к соблюдению масочного режима и других мер предосторожности в общественном транспорте, торговых центрах и офисе.