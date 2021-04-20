https://ria.ru/20210420/korabli-1729076778.html

Более 20 российских кораблей провели учения в Черном море

Более 20 российских кораблей провели учения в Черном море

Более 20 кораблей Черноморского флота России провели совместные учения в море с экипажами штурмовиков, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:36

2021-04-20T12:36

2021-04-20T14:00

россия

южный военный округ

су-25

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Более 20 кораблей Черноморского флота России провели совместные учения в море с экипажами штурмовиков, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения флота."Более 20 кораблей ЧФ РФ отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения", - говорится в релизе.Отряд кораблей в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей провели учения по отражению налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО."В свою очередь три эскадрильи штурмовиков ЮВО провели тренировки по заходу на боевой курс, условному применению ракетного оружия по отряду и уходу из-под ответного удара корабельных средств ПВО", - отметили в пресс-службе.Полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях. В пресс-службе напомнили, что ранее более 50 самолетов ЮВО были перебазированы в Крым в рамках контрольной проверки.

https://ria.ru/20210420/zapad-1729034570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южный военный округ, су-25, безопасность