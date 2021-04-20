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Более 20 российских кораблей провели учения в Черном море
Более 20 российских кораблей провели учения в Черном море
Более 20 кораблей Черноморского флота России провели совместные учения в море с экипажами штурмовиков, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:36
2021-04-20T14:00
россия
южный военный округ
су-25
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Более 20 кораблей Черноморского флота России провели совместные учения в море с экипажами штурмовиков, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения флота."Более 20 кораблей ЧФ РФ отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения", - говорится в релизе.Отряд кораблей в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей провели учения по отражению налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО."В свою очередь три эскадрильи штурмовиков ЮВО провели тренировки по заходу на боевой курс, условному применению ракетного оружия по отряду и уходу из-под ответного удара корабельных средств ПВО", - отметили в пресс-службе.Полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях. В пресс-службе напомнили, что ранее более 50 самолетов ЮВО были перебазированы в Крым в рамках контрольной проверки.
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россия, южный военный округ, су-25, безопасность

Более 20 российских кораблей провели учения в Черном море

12:36 20.04.2021 (обновлено: 14:00 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
Фрегат Адмирал Макаров ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Более 20 кораблей Черноморского флота России провели совместные учения в море с экипажами штурмовиков, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения флота.
"Более 20 кораблей ЧФ РФ отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения", - говорится в релизе.
Отряд кораблей в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей провели учения по отражению налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.
"В свою очередь три эскадрильи штурмовиков ЮВО провели тренировки по заходу на боевой курс, условному применению ракетного оружия по отряду и уходу из-под ответного удара корабельных средств ПВО", - отметили в пресс-службе.
Полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях. В пресс-службе напомнили, что ранее более 50 самолетов ЮВО были перебазированы в Крым в рамках контрольной проверки.
Новороссийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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