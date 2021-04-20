https://ria.ru/20210420/korabli-1729024869.html

США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море

США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море

Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:22

2021-04-20T03:22

2021-04-20T03:38

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.Представитель госдепартамента Нед Прайс выразил в письменном заявлении "глубокую обеспокоенность" запретом, а также обвинил Россию в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.Он вновь повторил обеспокоенность США предполагаемым наращиванием числа военных России возле украинских границ и заявил, что такого количества военнослужащих там не было с 2014 года.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны России, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/nato-1728969766.html

https://ria.ru/20210419/velikobritaniya-1728922403.html

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