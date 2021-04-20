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США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:22
2021-04-20T03:38
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.Представитель госдепартамента Нед Прайс выразил в письменном заявлении "глубокую обеспокоенность" запретом, а также обвинил Россию в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.Он вновь повторил обеспокоенность США предполагаемым наращиванием числа военных России возле украинских границ и заявил, что такого количества военнослужащих там не было с 2014 года.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны России, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.
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россия, сша, в мире

США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море

03:22 20.04.2021 (обновлено: 03:38 20.04.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.
Представитель госдепартамента Нед Прайс выразил в письменном заявлении "глубокую обеспокоенность" запретом, а также обвинил Россию в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.

"Это еще один пример неспровоцированный эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - добавил представитель госдепа.

Он вновь повторил обеспокоенность США предполагаемым наращиванием числа военных России возле украинских границ и заявил, что такого количества военнослужащих там не было с 2014 года.
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"Продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы. Мы призываем Россию прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил", - заявил Прайс.
Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны России, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.
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