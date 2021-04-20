https://ria.ru/20210420/kor-1729038928.html

Попова заявила о сокращении заболеваемости корью

Попова заявила о сокращении заболеваемости корью

Заболеваемость корью в России за прошлый год снизилась в три раза благодаря введению противоэпидемических мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:28

2021-04-20T09:28

2021-04-20T09:33

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

анна попова

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заболеваемость корью в России за прошлый год снизилась в три раза благодаря введению противоэпидемических мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Благодаря введению противоэпидемических мер снизились показатели заболеваемости по ряду инфекций. Так, в России за прошедший год в три раза сократилось количество заражений корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями", - сказала Попова на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".

https://ria.ru/20190419/1552827799.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, анна попова, общество