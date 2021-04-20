https://ria.ru/20210420/kor-1729038928.html
Попова заявила о сокращении заболеваемости корью
Попова заявила о сокращении заболеваемости корью
Заболеваемость корью в России за прошлый год снизилась в три раза благодаря введению противоэпидемических мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:28
2021-04-20T09:28
2021-04-20T09:33
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
анна попова
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заболеваемость корью в России за прошлый год снизилась в три раза благодаря введению противоэпидемических мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Благодаря введению противоэпидемических мер снизились показатели заболеваемости по ряду инфекций. Так, в России за прошедший год в три раза сократилось количество заражений корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями", - сказала Попова на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".
https://ria.ru/20190419/1552827799.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, анна попова, общество