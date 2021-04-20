https://ria.ru/20210420/kompensatsiya-1729043612.html

Семье погибшего при взрыве мальчика выплатят 200 тысяч рублей

Семье погибшего при взрыве мальчика выплатят 200 тысяч рублей

Власти Нижегородской области выплатят 200 тысяч рублей семье погибшего при обрушении дома в селе Маргуша мальчика, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:59

2021-04-20T09:59

2021-04-20T12:11

взрыв в жилом доме в нижегородской области

россия

глеб никитин

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

дальнеконстантиновский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Власти Нижегородской области выплатят 200 тысяч рублей семье погибшего при обрушении дома в селе Маргуша мальчика, сообщает пресс-служба правительства региона."По поручению главы региона семье погибшего ребенка будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей", - говорится в релизе.Губернатор Глеб Никитин принес соболезнования родным погибшего трехмесячного мальчика, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что получившим травмы жильцам власти выплатят по 100 тысяч рублей.По информации администрации Дальнеконстантиновского района, все жильцы дома размещены у родственников, также подготовлен пункт временного размещения.Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, который ликвидировали в 1.05 вторника. Погиб ребенок, пострадали, по данным СК, пять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, выполнявшие работы в доме в день взрыва.

https://ria.ru/20210420/sk-1729034077.html

россия

нижегородская область

дальнеконстантиновский район

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Кадры тушения пожара после взрыва газа в Нижегородской области Вечером 19 апреля 2021 года в жилом 3-этажном доме, расположенном в селе Маргуша Нижегородской области, произошло разрушение конструкций, в результате чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По предварительным данным, есть пострадавшие. 2021-04-20T09:59 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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взрыв в жилом доме в нижегородской области, россия, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, дальнеконстантиновский район, происшествия