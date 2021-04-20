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Семье погибшего при взрыве мальчика выплатят 200 тысяч рублей
Семье погибшего при взрыве мальчика выплатят 200 тысяч рублей
Власти Нижегородской области выплатят 200 тысяч рублей семье погибшего при обрушении дома в селе Маргуша мальчика, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:59
2021-04-20T12:11
взрыв в жилом доме в нижегородской области
россия
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
дальнеконстантиновский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Власти Нижегородской области выплатят 200 тысяч рублей семье погибшего при обрушении дома в селе Маргуша мальчика, сообщает пресс-служба правительства региона."По поручению главы региона семье погибшего ребенка будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей", - говорится в релизе.Губернатор Глеб Никитин принес соболезнования родным погибшего трехмесячного мальчика, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что получившим травмы жильцам власти выплатят по 100 тысяч рублей.По информации администрации Дальнеконстантиновского района, все жильцы дома размещены у родственников, также подготовлен пункт временного размещения.Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, который ликвидировали в 1.05 вторника. Погиб ребенок, пострадали, по данным СК, пять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, выполнявшие работы в доме в день взрыва.
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россия
нижегородская область
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры тушения пожара после взрыва газа в Нижегородской области
Вечером 19 апреля 2021 года в жилом 3-этажном доме, расположенном в селе Маргуша Нижегородской области, произошло разрушение конструкций, в результате чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По предварительным данным, есть пострадавшие.
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, россия, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, дальнеконстантиновский район, происшествия

Семье погибшего при взрыве мальчика выплатят 200 тысяч рублей

09:59 20.04.2021 (обновлено: 12:11 20.04.2021)
 
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанкВзрыв газа и пожар в трёхэтажном жилом доме в Нижегородской области
Взрыв газа и пожар в трёхэтажном жилом доме в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
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Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Власти Нижегородской области выплатят 200 тысяч рублей семье погибшего при обрушении дома в селе Маргуша мальчика, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По поручению главы региона семье погибшего ребенка будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Губернатор Глеб Никитин принес соболезнования родным погибшего трехмесячного мальчика, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что получившим травмы жильцам власти выплатят по 100 тысяч рублей.
Разрушенные крыша и стены дома по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после взрыва в нем бытового газа - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 08:48
СК провел задержания по делу о взрыве газа в доме под Нижним Новгородом
По информации администрации Дальнеконстантиновского района, все жильцы дома размещены у родственников, также подготовлен пункт временного размещения.
Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, который ликвидировали в 1.05 вторника. Погиб ребенок, пострадали, по данным СК, пять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, выполнявшие работы в доме в день взрыва.
"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
1 из 8

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / МЧС России

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

Пожар в жилом доме в Нижегородской области, где взорвался газ
2 из 8

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

Разрушенные крыша и стены дома по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после взрыва в нем бытового газа
3 из 8

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанк

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
4 из 8

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
5 из 8

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
6 из 8

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
8 из 8

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
1 из 8

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / МЧС России
3 из 8

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
4 из 8

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
5 из 8

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
6 из 8

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
8 из 8

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
 
Взрыв в жилом доме в Нижегородской областиРоссияГлеб НикитинСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьДальнеконстантиновский районПроисшествия
 
 
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