https://ria.ru/20210420/komi-1729148280.html

Суд освободил экс-главу Коми от наказания по делу о превышении полномочий

Суд освободил экс-главу Коми от наказания по делу о превышении полномочий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд во вторник приговорил ранее осужденного за хищения экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к полутора... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:00

2021-04-20T18:00

2021-04-20T18:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав гайзер

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд во вторник приговорил ранее осужденного за хищения экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к полутора годам лишения свободы по новому уголовному делу о превышении должностных полномочий, однако освободил его от наказания из-за истечения сроков давности, сообщает пресс-служба суда.Как сообщалось, дело о превышении должностных полномочий было выделено в отдельное производство из основного. Как сообщила пресс-служба СК РФ, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов в интересах компании, принадлежавшей знакомому Гайзера. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей. Помимо этого, в СК РФ напомнили, что Поздеев ранее также был осужден за превышение должностных полномочий."Приговором Сыктывкарского городского суда республики Коми… Гайзер В. М. осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Гайзер В. М. освобожден от отбывания наказания", - говорится в сообщении.Гайзеру было предъявлено обвинение по статье "организация совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства". В декабре на одном из судебных заседаний экс-глава Коми заявлял, что не признает вину.Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.

https://ria.ru/20210420/men-1729061994.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гайзер, происшествия