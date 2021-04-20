https://ria.ru/20210420/khotin-1729029987.html
АСВ подало иск к владельцу "Югры" Хотину и 27 компаниям
АСВ подало иск к владельцу "Югры" Хотину и 27 компаниям
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ), требующего взыскать около 210,5 миллиарда рублей с основного владельца... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T07:42
2021-04-20T07:42
2021-04-20T07:42
россия
банк "югра"
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
происшествия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ), требующего взыскать около 210,5 миллиарда рублей с основного владельца обанкротившегося банка "Югра" Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 19 апреля, основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются, к рассмотрению иск на данный момент не принят.Некоторые компании-ответчики, например АО "Нефтяная компания "Дулисьма", АО "Комплексные инвестиции", АО "Каюм нефть", Seneal International Agency Ltd, уже являются соответчиками Хотина по заявлениям о взыскании убытков, предъявленных АСВ в деле о банкротстве банка "Югра".Всего АСВ, начиная с марта 2020 года, по уточненным данным, предъявило 26 таких заявлений о взыскании с контролирующих лиц "Югры" убытков в общем размере около 251,3 миллиарда рублей. Часть из этих заявлений содержит по два-три отдельных денежных требования. Хотин указан ответчиком во всех исках, состав его соответчиков меняется.Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. ЦБ оценивал "дыру" в капитале банка в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.Следственный комитет России в начале февраля сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра".Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми являются Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар "Югры" находится под домашним арестом.
https://realty.ria.ru/20210419/asv-1728902920.html
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россия, банк "югра", центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, происшествия
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы
зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ
), требующего взыскать около 210,5 миллиарда рублей с основного владельца обанкротившегося банка "Югра"
Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 19 апреля, основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются, к рассмотрению иск на данный момент не принят.
Некоторые компании-ответчики, например АО "Нефтяная компания "Дулисьма", АО "Комплексные инвестиции", АО "Каюм нефть", Seneal International Agency Ltd, уже являются соответчиками Хотина по заявлениям о взыскании убытков, предъявленных АСВ в деле о банкротстве банка "Югра".
Всего АСВ, начиная с марта 2020 года, по уточненным данным, предъявило 26 таких заявлений о взыскании с контролирующих лиц "Югры" убытков в общем размере около 251,3 миллиарда рублей. Часть из этих заявлений содержит по два-три отдельных денежных требования. Хотин указан ответчиком во всех исках, состав его соответчиков меняется.
Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. ЦБ
оценивал "дыру" в капитале банка в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.
Следственный комитет России
в начале февраля сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра".
Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми являются Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар "Югры" находится под домашним арестом.