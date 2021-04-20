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ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
Правление ХДС большинством голосов поддержало председателя партии Армина Лашета как кандидата в канцлеры Германии на выборах 26 сентября, сообщила газета Die... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T01:44
2021-04-20T01:44
2021-04-20T02:43
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Правление ХДС большинством голосов поддержало председателя партии Армина Лашета как кандидата в канцлеры Германии на выборах 26 сентября, сообщила газета Die Welt.За Лашета проголосовал 31 член правления. Девять голосов отданы за главу Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, шесть человек воздержались.Зёдер уже заявил, что готов подчиниться решению правления ХДС.Ситуация с двумя кандидатами на пост канцлера от альянса ХДС/ХСС возникла после того, как 11 марта и Лашет, и Зёдер заявили о своей готовности побороться за первое место в избирательном списке на выборах в бундестаг. По итогам этих выборов будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. В Германии партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность, после формирования коалиционного правительства место канцлера получает претендент от старшего партнера в коалиции.Лашет неоднократно выступал за нормализацию отношений между Германией и Россией, поддерживал предложенную Владимиром Путиным концепцию о свободной экономической зоне "от Лиссабона до Владивостока". В 2019 году он заявил о том, что сотрудничество между странами носит прагматический характер, позитивно оценил проект газопровода "Северный поток — 2". При этом Лашет требовал от Москвы проведения расследования ситуации вокруг Алексея Навального после его госпитализации.В январе 2020 года Зёдер встретился с Путиным в Москве. Немецкие СМИ сообщали, что премьер-министр Баварии привез российскому лидеру в подарок пива. Политик назвал санкции против России, введенные ЕС в связи с ситуацией вокруг Крыма, оправданными, однако призвал к более тесному сотрудничеству с Москвой. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в 2020 году Зёдер предупредил об опасности остановки проекта "Северный поток — 2", так как это может привести к потере рабочих мест и нарушению социальной стабильности в Германии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/1727949398.html
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армин лашет, христианско-демократический союз германии, германия, в мире
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости.
Правление ХДС
большинством голосов поддержало председателя партии Армина Лашета
как кандидата в канцлеры Германии
на выборах 26 сентября, сообщила газета Die Welt
.
За Лашета проголосовал 31 член правления. Девять голосов отданы за главу Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, шесть человек воздержались.
Зёдер уже заявил, что готов подчиниться решению правления ХДС.
Ситуация с двумя кандидатами на пост канцлера от альянса ХДС/ХСС возникла после того, как 11 марта и Лашет, и Зёдер заявили о своей готовности побороться за первое место в избирательном списке на выборах в бундестаг. По итогам этих выборов будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. В Германии партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность, после формирования коалиционного правительства место канцлера получает претендент от старшего партнера в коалиции.
Лашет неоднократно выступал за нормализацию отношений между Германией и Россией, поддерживал предложенную Владимиром Путиным концепцию о свободной экономической зоне "от Лиссабона до Владивостока". В 2019 году он заявил о том, что сотрудничество между странами носит прагматический характер, позитивно оценил проект газопровода "Северный поток — 2". При этом Лашет требовал от Москвы проведения расследования ситуации вокруг Алексея Навального после его госпитализации.
В январе 2020 года Зёдер встретился с Путиным в Москве. Немецкие СМИ сообщали, что премьер-министр Баварии привез российскому лидеру в подарок пива. Политик назвал санкции против России, введенные ЕС в связи с ситуацией вокруг Крыма, оправданными, однако призвал к более тесному сотрудничеству с Москвой.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в 2020 году Зёдер предупредил об опасности остановки проекта "Северный поток — 2", так как это может привести к потере рабочих мест и нарушению социальной стабильности в Германии.