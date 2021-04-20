https://ria.ru/20210420/kerchenskiy-1729064854.html

В МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив

В МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию госдепа США на ограничения судам входить в ряд районов Черного моря, заявил, что Россия действует в... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:47

2021-04-20T11:47

2021-04-20T12:57

россия

черное море

безопасность

керченский пролив

сергей рябков

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию госдепа США на ограничения судам входить в ряд районов Черного моря, заявил, что Россия действует в соответствии с международными договорённостями.Ранее госдеп назвал это "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в письменном заявлении, что США "глубоко обеспокоены" таким запретом.Рябков пояснил, что речь идёт о проходе судов через Керченский пролив.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.

https://ria.ru/20210420/zapad-1729034570.html

россия

черное море

керченский пролив

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россия, черное море, безопасность, керченский пролив, сергей рябков