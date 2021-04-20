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В МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив
В МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию госдепа США на ограничения судам входить в ряд районов Черного моря, заявил, что Россия действует в... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:47
2021-04-20T12:57
россия
черное море
безопасность
керченский пролив
сергей рябков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию госдепа США на ограничения судам входить в ряд районов Черного моря, заявил, что Россия действует в соответствии с международными договорённостями.Ранее госдеп назвал это "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в письменном заявлении, что США "глубоко обеспокоены" таким запретом.Рябков пояснил, что речь идёт о проходе судов через Керченский пролив.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
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россия, черное море, безопасность, керченский пролив, сергей рябков

В МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив

11:47 20.04.2021 (обновлено: 12:57 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию госдепа США на ограничения судам входить в ряд районов Черного моря, заявил, что Россия действует в соответствии с международными договорённостями.
Ранее госдеп назвал это "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в письменном заявлении, что США "глубоко обеспокоены" таким запретом.
Рябков пояснил, что речь идёт о проходе судов через Керченский пролив.
"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия", - отметил Рябков.
Новороссийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 08:51
В МИД назвали цель отправки Западом кораблей в Черное море
Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
 
РоссияЧерное мореБезопасностьКерченский проливСергей Рябков
 
 
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