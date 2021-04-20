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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210420/italiya-1729150494.html
Россияне стали в два раза чаще искать авиабилеты в Италию
Россияне стали в два раза чаще искать авиабилеты в Италию
После новости о возможном возобновлении приема российских туристов в Италию этим летом, число поисковых запросов авиабилетов в эту страну резко возросло,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:32
2021-04-20T18:32
туризм
паскуале терраччано
коронавирус covid-19
россия
туризм
туристы
новости - туризм
москва
рим
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. После новости о возможном возобновлении приема российских туристов в Италию этим летом, число поисковых запросов авиабилетов в эту страну резко возросло, сообщает Aviasales. Интерес к авиамаршруту Москва – Рим вырос на 124 процента.Напомним, сегодня посол Италии Паскуале Терраччано сообщил, что Италия летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа, в том числе России.Ранее итальянские министры подтвердили планы начать со 2 июня пускать иностранных туристов при нескольких условиях. Во-первых, путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или быть вакцинированными и иметь сертификат. Во-вторых, местные жители к этому времени должны сделать прививки.По словам посла, не обязательно страна откроется для россиян именно 2 июня, но, "несомненно, летом туристический поток все-таки будет возобновлен".На данный момент, поисковики авиабилетов предлагают стыковочные и прямые рейсы в Италию на июнь по стоимости от 22 тысяч рублей в оба конца.
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паскуале терраччано, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, новости - туризм, москва, рим, италия

Россияне стали в два раза чаще искать авиабилеты в Италию

18:32 20.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. После новости о возможном возобновлении приема российских туристов в Италию этим летом, число поисковых запросов авиабилетов в эту страну резко возросло, сообщает Aviasales.
Интерес к авиамаршруту Москва – Рим вырос на 124 процента.
Напомним, сегодня посол Италии Паскуале Терраччано сообщил, что Италия летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа, в том числе России.
Ранее итальянские министры подтвердили планы начать со 2 июня пускать иностранных туристов при нескольких условиях. Во-первых, путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или быть вакцинированными и иметь сертификат. Во-вторых, местные жители к этому времени должны сделать прививки.
По словам посла, не обязательно страна откроется для россиян именно 2 июня, но, "несомненно, летом туристический поток все-таки будет возобновлен".
На данный момент, поисковики авиабилетов предлагают стыковочные и прямые рейсы в Италию на июнь по стоимости от 22 тысяч рублей в оба конца.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 11:58Туризм
Италия летом возобновит прием туристов из России
 
ТуризмПаскуале ТерраччаноКоронавирус COVID-19РоссияТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваРимИталия
 
 
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