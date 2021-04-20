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Туризм
https://ria.ru/20210420/italiya-1729067939.html
Италия летом возобновит прием туристов из России
Италия летом возобновит прием туристов из России
Италия летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа, в том числе России, сообщил журналистам посол Италии... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:58
2021-04-20T16:12
паскуале терраччано
коронавирус covid-19
туризм
россия
новости - туризм
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в мире
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НОВОСИБИРСК, 20 апр — РИА Новости. Италия летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа, в том числе России, сообщил журналистам посол Италии Паскуале Терраччано.Ранее итальянские министры подтвердили планы начать с 2 июня пускать иностранных туристов при нескольких условиях. Во-первых, путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или быть вакцинированными и иметь сертификат. Во-вторых, местные жители к этому времени должны сделать прививки.В начале апреля министр туризма Италии Марко Гаравалья выразил надежду, что для россиян бронирование поездок станет доступным уже с лета.Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы. С августа начали разрешать полеты в некоторые государства при соблюдении определенных условий.На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничила авиасообщение с этими странами.
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паскуале терраччано, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, италия, в мире

Италия летом возобновит прием туристов из России

11:58 20.04.2021 (обновлено: 16:12 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид города Рима
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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НОВОСИБИРСК, 20 апр — РИА Новости. Италия летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа, в том числе России, сообщил журналистам посол Италии Паскуале Терраччано.

"Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток все-таки будет возобновлен", — сказал он.

Ранее итальянские министры подтвердили планы начать с 2 июня пускать иностранных туристов при нескольких условиях. Во-первых, путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или быть вакцинированными и иметь сертификат. Во-вторых, местные жители к этому времени должны сделать прививки.
В начале апреля министр туризма Италии Марко Гаравалья выразил надежду, что для россиян бронирование поездок станет доступным уже с лета.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы. С августа начали разрешать полеты в некоторые государства при соблюдении определенных условий.
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничила авиасообщение с этими странами.
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