https://ria.ru/20210420/isk-1729130439.html

Минфин Чехии готовит иск о компенсации ущерба от взрывов в Врбетице

Минфин Чехии готовит иск о компенсации ущерба от взрывов в Врбетице

Чешское Министерство финансов готовит иск о компенсации ущерба от взрывов на складе боеприпасов во Врбетице, заявил премьер страны Андрей Бабиш во время... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:41

2021-04-20T16:41

2021-04-20T18:44

чехия

в мире

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ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. Чешское Министерство финансов готовит иск о компенсации ущерба от взрывов на складе боеприпасов во Врбетице, заявил премьер страны Андрей Бабиш во время выступления в парламенте."Погибли два гражданина Чехии, возник огромный ущерб" — сказал он.Бабиш также сообщил, что данные о расследовании инцидента пока нельзя рассекретить — несмотря на то, что ранее Прага планировала обнародовать материалы.Высылка дипломатов и обвинения спецслужбВ субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Бабиш также сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году.Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за взрывом на складе. Позднее источник портала Seznam заявил, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.Кроме того, накануне правительство Чехии исключило "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. В госкорпорации решение назвали нерыночным и политически ангажированным. Впоследствии Прага также потребовала от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую сейчас занимает российское диппредставительство.В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация с расследованием взрывов складов в Чехии — это "маразматический парад", который используется, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729122034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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