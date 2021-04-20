Минфин Чехии готовит иск о компенсации ущерба от взрывов в Врбетице
16:41 20.04.2021 (обновлено: 18:44 20.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. Чешское Министерство финансов готовит иск о компенсации ущерба от взрывов на складе боеприпасов во Врбетице, заявил премьер страны Андрей Бабиш во время выступления в парламенте.
"Погибли два гражданина Чехии, возник огромный ущерб" — сказал он.
Бабиш также сообщил, что данные о расследовании инцидента пока нельзя рассекретить — несмотря на то, что ранее Прага планировала обнародовать материалы.
Высылка дипломатов и обвинения спецслужб
В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Бабиш также сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году.
Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за взрывом на складе. Позднее источник портала Seznam заявил, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.
Кроме того, накануне правительство Чехии исключило "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. В госкорпорации решение назвали нерыночным и политически ангажированным. Впоследствии Прага также потребовала от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую сейчас занимает российское диппредставительство.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация с расследованием взрывов складов в Чехии — это "маразматический парад", который используется, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
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