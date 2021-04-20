https://ria.ru/20210420/internet-1729075136.html

В МГУ разработают новый безопасный мессенджер

В МГУ разработают новый безопасный мессенджер

Ученые научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова "Мозг, когнитивные системы. Искусственный интеллект"... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:29

2021-04-20T12:29

2021-04-20T12:49

мгу имени м. в. ломоносова

технологии

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ученые научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова "Мозг, когнитивные системы. Искусственный интеллект" предложили новую безопасную систему обмена сообщениями с помощью одноранговых сетей, сообщает пресс-служба вуза."Ученые научно-образовательной школы МГУ "Мозг, когнитивные системы. Искусственный интеллект" предложили новую безопасную систему обмена сообщениями с помощью одноранговых сетей. Схема реализована в исследовательском прототипе защищенного мессенджера и может в будущем стать основой массового продукта", - говорится в сообщении.Поясняется, что большинство современных мессенджеров работают по централизованной схеме с сервис-провайдером, на стороне которого стоят серверы, через которые проходит обмен между клиентами. Благодаря такой организации сервис-провайдер имеет неограниченный доступ ко всем коммуникациям. Чтобы создать защищенный мессенджер, нужна альтернативная схема организации систем обмена сообщениями – это одноранговые сети – P2P (peer-to-peer). В таких схемах может не быть одной центральной точки и сервис-провайдера в обычном его понимании. Клиентские программы образуют динамическую сеть, через которую передаются сообщения.Сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ использовали группу алгоритмов, объединенных словосочетанием "доказательства с нулевым разглашением" (zero knowledge proof). Это математически строгий метод, который позволяет участникам убедиться, что они оба знают некий факт, при этом не раскрывая друг другу сам факт."В одноранговых (P2P) топологиях возникает проблема доверия: как убедиться с математической точностью, что собеседник это тот, за кого он себя выдает? На решение этой проблемы направлено наше исследование. Главный вывод заключается в том, что технически организовать рабочую схему доверия в криптографическом смысле вполне возможно. Предложенная на ВМК МГУ схема уже реализована в нашем исследовательском прототипе защищенного мессенджера, возможно, в будущем он станет основой какого-то массового продукта", – рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий лаборатории Интеллектуальных систем кибербезопасности факультета ВМК МГУ Денис Гамаюнов.

https://ria.ru/20210414/telegram-1728189826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/messendzher-1601331172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, технологии, общество