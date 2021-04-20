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Россия не готова поступиться своими интересами, заявил Песков
Россия не готова поступиться своими интересами, заявил Песков
Россия в отношениях с Западом не готова поступиться своими интересами, но остается открытой к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:09
2021-04-20T13:09
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия в отношениях с Западом не готова поступиться своими интересами, но остается открытой к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."К сожалению, мы видим, что многие страны в случае любой хакерской атаки сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию, но при этом, естественно, до сих пор каких-либо вразумительных объяснений никто не привел. Конечно же, Россия этого терпеть не может и возникает определенная напряжённость. Действительно, бывают такие периоды, но это не означает, что для того, чтобы преодолеть это, Россия готова поступиться какими-то своими интересами. Нет, ни в коем случае", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию на международной арене, есть ли обострение отношений России с рядом государств.Песков отметил, что Россия остается открытой к диалогу, "и об этом неоднократно говорил президент Путин".
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россия, дмитрий песков, в мире

Россия не готова поступиться своими интересами, заявил Песков

13:09 20.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия в отношениях с Западом не готова поступиться своими интересами, но остается открытой к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, мы видим, что многие страны в случае любой хакерской атаки сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию, но при этом, естественно, до сих пор каких-либо вразумительных объяснений никто не привел. Конечно же, Россия этого терпеть не может и возникает определенная напряжённость. Действительно, бывают такие периоды, но это не означает, что для того, чтобы преодолеть это, Россия готова поступиться какими-то своими интересами. Нет, ни в коем случае", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию на международной арене, есть ли обострение отношений России с рядом государств.
Песков отметил, что Россия остается открытой к диалогу, "и об этом неоднократно говорил президент Путин".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
11:01
Рябков заявил о "фронтальной атаке" западных стран на Россию
 
РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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