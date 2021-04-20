https://ria.ru/20210420/interesy-1729085571.html

Россия не готова поступиться своими интересами, заявил Песков

Россия не готова поступиться своими интересами, заявил Песков

Россия в отношениях с Западом не готова поступиться своими интересами, но остается открытой к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:09

2021-04-20T13:09

2021-04-20T13:09

россия

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия в отношениях с Западом не готова поступиться своими интересами, но остается открытой к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."К сожалению, мы видим, что многие страны в случае любой хакерской атаки сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию, но при этом, естественно, до сих пор каких-либо вразумительных объяснений никто не привел. Конечно же, Россия этого терпеть не может и возникает определенная напряжённость. Действительно, бывают такие периоды, но это не означает, что для того, чтобы преодолеть это, Россия готова поступиться какими-то своими интересами. Нет, ни в коем случае", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию на международной арене, есть ли обострение отношений России с рядом государств.Песков отметил, что Россия остается открытой к диалогу, "и об этом неоднократно говорил президент Путин".

https://ria.ru/20210420/ataka-1729053460.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, в мире