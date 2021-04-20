https://ria.ru/20210420/intellekt-1728969209.html

Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры

Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры

Ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн с помощью искусственного интеллекта и 3D-принтера научились воссоздавать полноцветные... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:52

2021-04-20T03:52

2021-04-20T03:52

онтарио

испания

торонто

культура

новости культуры

картины

пабло пикассо

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн с помощью искусственного интеллекта и 3D-принтера научились воссоздавать полноцветные версии утраченных произведений искусства, сообщает Freethink. Специалисты опробовали свою разработку на картине Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" (1902), которая сейчас хранится в коллекции Художественной галереи Онтарио (Торонто, Канада). Еще в 2018-м году эксперты из галереи с помощью рентгена выяснили, что под мазками Пикассо находится работа его современника, каталонского художника Сантьяго Русиньольи. Их исследование показало, что под шедевром 1902 года скрывается не менее интересное произведение — пейзаж с изображением старинного парка Лабиринт Орта (Барселона, Испания).Будучи начинающим живописцем из Барселоны, Пикассо не мог позволить себе купить новые холсты. Поэтому создал "Нищенку, сидящую на корточках", на уже существующей картине.И хотя технология смогла выявить утерянную работу, в точности передать, как она выглядела до того, как Пикассо записал ее, не получилось.Зато теперь Бурачед и Канн, используя свою разработку, создали более 100 трехмерных холстов с утраченной картиной каталонского художника. Они запрограммировали принтер таким образом, что он в точности изобразил мазки Русиньольи и смешал нужные цвета.Сейчас каждое воссозданное полотно современника Пабло Пикассо стоит более 11 тысяч долларов и оснащено специальной меткой, защищающей от мошенников, и уникальным кодом.

https://ria.ru/20210325/kartina-1602855611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онтарио, испания, торонто, новости культуры, картины, пабло пикассо