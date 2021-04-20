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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210420/intellekt-1728969209.html
Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
Ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн с помощью искусственного интеллекта и 3D-принтера научились воссоздавать полноцветные... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:52
2021-04-20T03:52
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торонто
культура
новости культуры
картины
пабло пикассо
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн с помощью искусственного интеллекта и 3D-принтера научились воссоздавать полноцветные версии утраченных произведений искусства, сообщает Freethink. Специалисты опробовали свою разработку на картине Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" (1902), которая сейчас хранится в коллекции Художественной галереи Онтарио (Торонто, Канада). Еще в 2018-м году эксперты из галереи с помощью рентгена выяснили, что под мазками Пикассо находится работа его современника, каталонского художника Сантьяго Русиньольи. Их исследование показало, что под шедевром 1902 года скрывается не менее интересное произведение — пейзаж с изображением старинного парка Лабиринт Орта (Барселона, Испания).Будучи начинающим живописцем из Барселоны, Пикассо не мог позволить себе купить новые холсты. Поэтому создал "Нищенку, сидящую на корточках", на уже существующей картине.И хотя технология смогла выявить утерянную работу, в точности передать, как она выглядела до того, как Пикассо записал ее, не получилось.Зато теперь Бурачед и Канн, используя свою разработку, создали более 100 трехмерных холстов с утраченной картиной каталонского художника. Они запрограммировали принтер таким образом, что он в точности изобразил мазки Русиньольи и смешал нужные цвета.Сейчас каждое воссозданное полотно современника Пабло Пикассо стоит более 11 тысяч долларов и оснащено специальной меткой, защищающей от мошенников, и уникальным кодом.
https://ria.ru/20210325/kartina-1602855611.html
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онтарио, испания, торонто, новости культуры, картины, пабло пикассо

Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры

03:52 20.04.2021
 
© AGO Картина Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках", 1902
 Картина Пабло Пикассо Нищенка, сидящая на корточках, 1902 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AGO
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн с помощью искусственного интеллекта и 3D-принтера научились воссоздавать полноцветные версии утраченных произведений искусства, сообщает Freethink.
Специалисты опробовали свою разработку на картине Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" (1902), которая сейчас хранится в коллекции Художественной галереи Онтарио (Торонто, Канада).
Еще в 2018-м году эксперты из галереи с помощью рентгена выяснили, что под мазками Пикассо находится работа его современника, каталонского художника Сантьяго Русиньольи. Их исследование показало, что под шедевром 1902 года скрывается не менее интересное произведение — пейзаж с изображением старинного парка Лабиринт Орта (Барселона, Испания).
Будучи начинающим живописцем из Барселоны, Пикассо не мог позволить себе купить новые холсты. Поэтому создал "Нищенку, сидящую на корточках", на уже существующей картине.
И хотя технология смогла выявить утерянную работу, в точности передать, как она выглядела до того, как Пикассо записал ее, не получилось.
Зато теперь Бурачед и Канн, используя свою разработку, создали более 100 трехмерных холстов с утраченной картиной каталонского художника. Они запрограммировали принтер таким образом, что он в точности изобразил мазки Русиньольи и смешал нужные цвета.

"Это то, чего раньше никто не делал, — прокомментировал Бурачед — Нанесение краски и чернил на холст таким способом — это большой шаг вперед в развитии технологий трехмерной печати".

Сейчас каждое воссозданное полотно современника Пабло Пикассо стоит более 11 тысяч долларов и оснащено специальной меткой, защищающей от мошенников, и уникальным кодом.
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