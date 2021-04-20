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Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
Какие признаки позволяют понять, что иммунитет человека снижен, и может ли ослабленный иммунитет повлиять на вакцинацию от COVID-19, рассказала в интервью радио РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T02:07
2021-04-20T02:07
2021-04-20T02:07
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Какие признаки позволяют понять, что иммунитет человека снижен, и может ли ослабленный иммунитет повлиять на вакцинацию от COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik иммунолог-аллерголог клиники РЖД-Медицина Гульмира Багдасарян.По ее словам, чаще всего симптомами снижения иммунитета являются слабость, склонность к простудным заболеваниям и частые рецидивы имеющегося хронического заболевания, гнойничковые инфекции, которые время от времени обостряются, а также медленное заживление ран и царапин. Иногда люди жалуются на частое беспричинное повышение температуры и на синдром хронической усталости, то есть утомляемость, слабость и сниженное настроение. Все это в комплексе может быть признаком того, что у человека ослаблена защита организма, пояснила Гульмира Багдасарян. Чтобы противостоять COVID-19, иммунитет нужно укрепить с помощью прививки, считает врач.Она отметила, что людей, которые собираются сделать прививку, обязательно осматривает терапевт, который определяет, можно или нельзя вводить вакцину. В любом случае, вакцинироваться можно только тогда, когда инфекция или хроническое заболевание находятся в стадии ремиссии. Это же касается и аллергии. "Абсолютных противопоказаний от вакцинации при наличии аллергии нет. Единственное, нужно делать прививку в период ремиссии, когда проявление аллергии не будет беспокоить, то есть отцветет их "любимое" растение. Кроме того, прием антигистаминных препаратов за несколько дней до вакцинации и после является одним из условий проведения вакцинации", – уточнила Гульмира Багдасарян в интервью радио Sputnik.
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коронавирус covid-19, россия, иммунитет, здоровье - общество, вакцинация, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Какие признаки позволяют понять, что иммунитет человека снижен, и может ли ослабленный иммунитет повлиять на вакцинацию от COVID-19
, рассказала в интервью радио Sputnik
иммунолог-аллерголог клиники РЖД-Медицина Гульмира Багдасарян.
По ее словам, чаще всего симптомами снижения иммунитета являются слабость, склонность к простудным заболеваниям и частые рецидивы имеющегося хронического заболевания, гнойничковые инфекции, которые время от времени обостряются, а также медленное заживление ран и царапин. Иногда люди жалуются на частое беспричинное повышение температуры и на синдром хронической усталости, то есть утомляемость, слабость и сниженное настроение. Все это в комплексе может быть признаком того, что у человека ослаблена защита организма, пояснила Гульмира Багдасарян. Чтобы противостоять COVID-19, иммунитет нужно укрепить с помощью прививки, считает врач.
"У такого пациента (с ослабленным иммунитетом, – ред.) меньше механизмов, защищающих его перед встречей с какой-либо неожиданной инфекцией, Иммунная система у него и так уже скомпрометирована тем, что он, допустим, часто простужается, часто болеет, то есть любую вирусную инфекцию подхватывает быстрее, чем здоровые люди. Поэтому он должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен. Тем более у больных с ослабленной иммунной системой инфекция протекает тяжелее, и лучше ее не допустить", – сказала Гульмира Багдасарян.
Она отметила, что людей, которые собираются сделать прививку, обязательно осматривает терапевт, который определяет, можно или нельзя вводить вакцину. В любом случае, вакцинироваться можно только тогда, когда инфекция или хроническое заболевание находятся в стадии ремиссии. Это же касается и аллергии.
"Абсолютных противопоказаний от вакцинации при наличии аллергии нет. Единственное, нужно делать прививку в период ремиссии, когда проявление аллергии не будет беспокоить, то есть отцветет их "любимое" растение. Кроме того, прием антигистаминных препаратов за несколько дней до вакцинации и после является одним из условий проведения вакцинации", – уточнила Гульмира Багдасарян в интервью радио Sputnik.