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В московском ЗАГС назвали самые необычные имена новорожденных
В московском ЗАГС назвали самые необычные имена новорожденных
Самым популярными именами для новорождённых в Москве по итогам трех месяцев 2021 года являются Александр и Анна, в пятерку популярных имен вошли Максим, София и РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:14
2021-04-20T11:14
москва
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Самым популярными именами для новорождённых в Москве по итогам трех месяцев 2021 года являются Александр и Анна, в пятерку популярных имен вошли Максим, София и Мария, в тренде также остаются исконно русские имена, реже встречаются маленькие Анатолии, Аркадии и Архипы, сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС."Предпочтения москвичей в выборе имён для своих малышей с 2019 практически не менялись. И даже в далеком 1961 году имя Александр, самое популярное имя на сегодня, было одним из распространенных. Интересно отметить, что в то время, вдохновленные подвигом Юрия Гагарина, многие родители называли своих сыновей именем Юрий, это имя было четвертым по популярности", – рассказали в пресс-службе.Вместе с тем, в Управлении отметили, что за три месяца 2021 года самое популярное мужское имя на сегодня – Александр – сдало свои позиции. Так называть детей стали на 10% реже по сравнению с 2020 годом. За первый квартал 2021 года этим именем были названы 619 мальчиков."В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим (595), Михаил (593), Марк (429), Артём (426). Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются Анна (589), София (Софья) (562), Мария (529), Алиса (469)", - добавили в пресс-службе.В тренде исконно русские имена: среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Ярослав (163), Гордей (31), Серафим (17), Лука (56), Савва (35), а среди девочек - Есения (94), Злата (65)."Если говорить о динамике, то по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк (375), Тимофей (296), Арсений (151), а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева (353), Аделина (83), Есения, Мия. Реже встречаются маленькие Анатолии, Антоны, Аркадии, Архипы, Борисы, Валентины – как в женском, так и мужском варианте, и Валерии. Маленьких Алевтин, Анфис, Зой, Ларис, Лидий, Людмил, Наталий, Светлан и Тамар также можно встретить нечасто", - отметили в Управлении.Среди необычных имен у московских родителей для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, а для мальчиков – Христофор, Адемар и Роберт. Встречаются двойные имена: Мария Луиза, Элианна Грейс, София Елена, Венера-Вероника. Родители мальчиков в этом вопросе более консервативны.
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москва, общество

В московском ЗАГС назвали самые необычные имена новорожденных

11:14 20.04.2021
 
© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Depositphotos / osons163
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Самым популярными именами для новорождённых в Москве по итогам трех месяцев 2021 года являются Александр и Анна, в пятерку популярных имен вошли Максим, София и Мария, в тренде также остаются исконно русские имена, реже встречаются маленькие Анатолии, Аркадии и Архипы, сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.
"Предпочтения москвичей в выборе имён для своих малышей с 2019 практически не менялись. И даже в далеком 1961 году имя Александр, самое популярное имя на сегодня, было одним из распространенных. Интересно отметить, что в то время, вдохновленные подвигом Юрия Гагарина, многие родители называли своих сыновей именем Юрий, это имя было четвертым по популярности", – рассказали в пресс-службе.
Вместе с тем, в Управлении отметили, что за три месяца 2021 года самое популярное мужское имя на сегодня – Александр – сдало свои позиции. Так называть детей стали на 10% реже по сравнению с 2020 годом. За первый квартал 2021 года этим именем были названы 619 мальчиков.
"В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим (595), Михаил (593), Марк (429), Артём (426). Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются Анна (589), София (Софья) (562), Мария (529), Алиса (469)", - добавили в пресс-службе.
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В тренде исконно русские имена: среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Ярослав (163), Гордей (31), Серафим (17), Лука (56), Савва (35), а среди девочек - Есения (94), Злата (65).
"Если говорить о динамике, то по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк (375), Тимофей (296), Арсений (151), а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева (353), Аделина (83), Есения, Мия. Реже встречаются маленькие Анатолии, Антоны, Аркадии, Архипы, Борисы, Валентины – как в женском, так и мужском варианте, и Валерии. Маленьких Алевтин, Анфис, Зой, Ларис, Лидий, Людмил, Наталий, Светлан и Тамар также можно встретить нечасто", - отметили в Управлении.
Среди необычных имен у московских родителей для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, а для мальчиков – Христофор, Адемар и Роберт. Встречаются двойные имена: Мария Луиза, Элианна Грейс, София Елена, Венера-Вероника. Родители мальчиков в этом вопросе более консервативны.
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