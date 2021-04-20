Украинский генерал призвал отказаться от иллюзий в отношении Запада
05:09 20.04.2021 (обновлено: 09:51 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Конфликт на востоке Украины в определенной мере отвечает интересам Запада, однако воевать за Киев он не будет. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-глава СБУ, бывший руководитель военной разведки страны генерал-полковник Игорь Смешко.
"Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России", — заявил он.
По словам Смешко, Киев, несмотря на то, что его интересы в Донбассе совпадают с планами Запада, должен рассчитывать только на себя.
"За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий", — добавил генерал.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
19 апреля, 18:45В ДНР раскритиковали тактику Киева на переговорах по Донбассу