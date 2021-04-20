https://ria.ru/20210420/illyuzii-1729026869.html

Украинский генерал призвал отказаться от иллюзий в отношении Запада

Украинский генерал призвал отказаться от иллюзий в отношении Запада

Конфликт на востоке Украины в определенной мере отвечает интересам Запада, однако воевать за Киев он не будет. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T05:09

2021-04-20T05:09

2021-04-20T09:51

игорь смешко

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вооруженные силы украины

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в мире

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Конфликт на востоке Украины в определенной мере отвечает интересам Запада, однако воевать за Киев он не будет. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-глава СБУ, бывший руководитель военной разведки страны генерал-полковник Игорь Смешко."Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России", — заявил он.По словам Смешко, Киев, несмотря на то, что его интересы в Донбассе совпадают с планами Запада, должен рассчитывать только на себя.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.

https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728971964.html

https://ria.ru/20210419/donbass-1728989808.html

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игорь смешко, донбасс, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина, в мире