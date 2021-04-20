https://ria.ru/20210420/gretsiya-1729065669.html

Греция возобновляет работу визовых центров в российских регионах

Греция возобновляет работу визовых центров в российских регионах

Греция возобновляет работу визовых центров в регионах России: сейчас свою работу ведут десять учреждений, а с 21 апреля откроются еще четыре, сообщается на... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:48

2021-04-20T12:48

2021-04-20T15:30

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Греция возобновляет работу визовых центров в регионах России: сейчас свою работу ведут десять учреждений, а с 21 апреля откроются еще четыре, сообщается на сайте визового оператора GVCW.Сейчас визовые центры Греции работают в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Ростове-на-Дону. "В Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре они вновь откроются 21 апреля 2021 года", — говорится в сообщении компании.Визовый оператор сообщает, что остальные центры временно приостановили свою деятельность до дальнейших распоряжений, а действующие принимают заявления только по онлайн-записи. При посещении посетителям измеряют температуру и просят надеть маску и перчатки."Чтобы свести к минимуму любые дополнительные риски, связанные со здоровьем, заявителям настоятельно рекомендуется использовать услугу курьерской доставки для получения своего паспорта", — говорится в сообщении. Отмечается, что визовые центры в Москве будут работать и в праздничные дни — 3 и 10 мая — по предварительной записи.Согласно правилам, все путешественники до посадки на борт должны предоставить отрицательный анализ на COVID-19 на английском языке, а также за 48 часов до въезда в Грецию заполнить онлайн-форму P.L.F. (Passenger Locator Form). Также туристам необходимо пройти экспресс-тест для выявления антигена SARS-CoV-2 и семь дней соблюдать карантин.

https://ria.ru/20210416/gretsiya-1728479590.html

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коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, визы, новости - туризм, греция