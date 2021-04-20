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Госдума приняла в I чтении проект о единой цифровой платформе вакансий
Госдума приняла в I чтении проект о единой цифровой платформе вакансий
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:20
2021-04-20T15:47
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
сергей неверов
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы."Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг", - отметил автор законопроекта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Как отмечал ранее спикер Госдумы, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей.Законопроект предлагает обязать ряд работодателей – федеральных, региональных и местных органов власти и тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это позволит значительно расширить банк вакансий. Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные возможности для пенсионеров – они смогут проходить профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания."Кроме того, повысится качество и оперативность работы служб занятости - например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, - снижению безработицы. Это серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда, что особенно важно для тех, кому сложнее найти работу – людям с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта, гражданам предпенсионного возраста", - сказал Володин.О значимости проекта высказался и руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов."Необходимость внесения поправок в закон о занятости продиктована самим временем – нужно расширять список услуг, которые можно получить через портал госуслуг. В том числе, законопроект упрощает для человека, который оформляет пособие по безработице, сам процесс сбора документов: не нужно будет ходить по инстанциям и собирать десятки справок", - сказал он.Неверов подчеркнул, что эту инициативу ранее "поддержал президент на встрече с лидерами думских фракций, которая прошла в феврале", назвал законопроект "одним из приоритетных" для партии на весеннюю сессию.Законопроектом также предусматривается, что содействие предпринимательской инициативе безработных граждан может включать в себя в том числе оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход."Одной из важных новелл законопроекта является то, что служба занятости сможет не только предлагать свободные вакансии, которые есть у нее в базе, но и поддерживать безработных в открытии своего дела, в том числе, в качестве самозанятых (в том числе это касается финансовой помощи)", - отметил Неверов.В законопроекте также говорится, что пассивные формы отказа от поиска работы вроде неявки без уважительных причин на переговоры с работодателем в течение трех дней с момента уведомления о них будут приравнены к активному отказу с последующим снижением размера пособия на 25%.Проект содержит ряд других инициатив, призванных усовершенствовать сферу занятости."С учетом предстоящего второго чтения и поступающих предложений от жителей регионов, от служб занятости и экспертов, думаю, что ко второму чтению в законопроекте появятся поправки, в которых также остро нуждается действующее законодательство", - считает руководитель фракции ЕР.
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госдума рф, единая россия, вячеслав володин, сергей неверов, общество

Госдума приняла в I чтении проект о единой цифровой платформе вакансий

15:20 20.04.2021 (обновлено: 15:47 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы.
"Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг", - отметил автор законопроекта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Как отмечал ранее спикер Госдумы, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей.
Законопроект предлагает обязать ряд работодателей – федеральных, региональных и местных органов власти и тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это позволит значительно расширить банк вакансий. Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные возможности для пенсионеров – они смогут проходить профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.
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"Кроме того, повысится качество и оперативность работы служб занятости - например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, - снижению безработицы. Это серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда, что особенно важно для тех, кому сложнее найти работу – людям с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта, гражданам предпенсионного возраста", - сказал Володин.
О значимости проекта высказался и руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Необходимость внесения поправок в закон о занятости продиктована самим временем – нужно расширять список услуг, которые можно получить через портал госуслуг. В том числе, законопроект упрощает для человека, который оформляет пособие по безработице, сам процесс сбора документов: не нужно будет ходить по инстанциям и собирать десятки справок", - сказал он.
Неверов подчеркнул, что эту инициативу ранее "поддержал президент на встрече с лидерами думских фракций, которая прошла в феврале", назвал законопроект "одним из приоритетных" для партии на весеннюю сессию.
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Законопроектом также предусматривается, что содействие предпринимательской инициативе безработных граждан может включать в себя в том числе оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход.
"Одной из важных новелл законопроекта является то, что служба занятости сможет не только предлагать свободные вакансии, которые есть у нее в базе, но и поддерживать безработных в открытии своего дела, в том числе, в качестве самозанятых (в том числе это касается финансовой помощи)", - отметил Неверов.
В законопроекте также говорится, что пассивные формы отказа от поиска работы вроде неявки без уважительных причин на переговоры с работодателем в течение трех дней с момента уведомления о них будут приравнены к активному отказу с последующим снижением размера пособия на 25%.
Проект содержит ряд других инициатив, призванных усовершенствовать сферу занятости.
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"С учетом предстоящего второго чтения и поступающих предложений от жителей регионов, от служб занятости и экспертов, думаю, что ко второму чтению в законопроекте появятся поправки, в которых также остро нуждается действующее законодательство", - считает руководитель фракции ЕР.
 
Госдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовОбщество
 
 
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