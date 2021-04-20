https://ria.ru/20210420/glavarkhiv-1729030666.html

Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"

Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"

Столичный Главархив опубликовал имена более полумиллиона тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Москвы",... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:04

2021-04-20T08:04

2021-04-20T08:50

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичный Главархив опубликовал имена более полумиллиона тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Москвы", сообщается на сайте мэра города.Отмечается, что в списках указаны годы рождения, национальности, должности и описания подвигов тружеников. Эти люди строили оборонительные сооружения на подступах к Москве во время Великой Отечественной войны. Треть награжденных - женщины и дети."В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появилось более полумиллиона имен награжденных медалью "За оборону Москвы", - говорится в сообщении.Кроме списков, в виртуальный музей добавили 30 роликов, где московские школьники читают письма своих сверстников, которые застали фашистов в Московской области в 1941 году.

https://ria.ru/20210412/moskva-1727832108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/glavarkhiv-1577694629.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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москва, московская область (подмосковье), общество