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Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"
Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"
Столичный Главархив опубликовал имена более полумиллиона тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Москвы",... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:04
2021-04-20T08:50
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичный Главархив опубликовал имена более полумиллиона тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Москвы", сообщается на сайте мэра города.Отмечается, что в списках указаны годы рождения, национальности, должности и описания подвигов тружеников. Эти люди строили оборонительные сооружения на подступах к Москве во время Великой Отечественной войны. Треть награжденных - женщины и дети."В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появилось более полумиллиона имен награжденных медалью "За оборону Москвы", - говорится в сообщении.Кроме списков, в виртуальный музей добавили 30 роликов, где московские школьники читают письма своих сверстников, которые застали фашистов в Московской области в 1941 году.
https://ria.ru/20210412/moskva-1727832108.html
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москва, московская область (подмосковье), общество

Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"

08:04 20.04.2021 (обновлено: 08:50 20.04.2021)
 
© www.wikipedia.orgМедаль "За оборону Москвы"
Медаль За оборону Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© www.wikipedia.org
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичный Главархив опубликовал имена более полумиллиона тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Москвы", сообщается на сайте мэра города.
Отмечается, что в списках указаны годы рождения, национальности, должности и описания подвигов тружеников. Эти люди строили оборонительные сооружения на подступах к Москве во время Великой Отечественной войны. Треть награжденных - женщины и дети.
Дмитрий Бальтерманц. Москва. 1960 год - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:21
Главархив расскажет о жизни москвичей в 1950–1960-х годах
"В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появилось более полумиллиона имен награжденных медалью "За оборону Москвы", - говорится в сообщении.
Кроме списков, в виртуальный музей добавили 30 роликов, где московские школьники читают письма своих сверстников, которые застали фашистов в Московской области в 1941 году.
Государственный архив Челябинской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября 2020, 10:56
Главархив за 10 лет отреставрировал более 2 млн листов документов
 
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