https://ria.ru/20210420/glavarkhiv-1729030666.html
Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"
Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"
Столичный Главархив опубликовал имена более полумиллиона тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Москвы",... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:04
2021-04-20T08:04
2021-04-20T08:50
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15357/94/153579431_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_3f9ead51b97ebd39c13b82911b7bcd4f.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичный Главархив опубликовал имена более полумиллиона тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Москвы", сообщается на сайте мэра города.Отмечается, что в списках указаны годы рождения, национальности, должности и описания подвигов тружеников. Эти люди строили оборонительные сооружения на подступах к Москве во время Великой Отечественной войны. Треть награжденных - женщины и дети."В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появилось более полумиллиона имен награжденных медалью "За оборону Москвы", - говорится в сообщении.Кроме списков, в виртуальный музей добавили 30 роликов, где московские школьники читают письма своих сверстников, которые застали фашистов в Московской области в 1941 году.
https://ria.ru/20210412/moskva-1727832108.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/glavarkhiv-1577694629.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/15357/94/153579431_0:0:272:203_1920x0_80_0_0_bde207c106dc39d5bd9865786f3f2728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество