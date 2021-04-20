https://ria.ru/20210420/gimn-1729176996.html

Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России

Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России

Роскомнадзор потребовал от Instagram (принадлежит Facebook) незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T21:43

2021-04-20T21:43

2021-04-20T21:43

россия

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

марк цукерберг

калифорния

технологии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Instagram (принадлежит Facebook) незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России, сообщается на сайте службы."Социальная сеть Instagram ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты государственного гимна РФ. Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав", - говорится в сообщении.В письме отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Как отмечает Роскомнадзор, блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима.По мнению ведомства, в любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране. "Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ", - добавляет Роскомнадзор.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/gimn-1729156020.html

россия

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), марк цукерберг, калифорния, технологии