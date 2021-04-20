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Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России
Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России
Роскомнадзор потребовал от Instagram (принадлежит Facebook) незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T21:43
2021-04-20T21:43
россия
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
марк цукерберг
калифорния
технологии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Instagram (принадлежит Facebook) незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России, сообщается на сайте службы."Социальная сеть Instagram ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты государственного гимна РФ. Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав", - говорится в сообщении.В письме отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Как отмечает Роскомнадзор, блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима.По мнению ведомства, в любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране. "Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ", - добавляет Роскомнадзор.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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россия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), марк цукерберг, калифорния, технологии

Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России

21:43 20.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Instagram (принадлежит Facebook) незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России, сообщается на сайте службы.
"Социальная сеть Instagram ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты государственного гимна РФ. Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав", - говорится в сообщении.
В письме отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Как отмечает Роскомнадзор, блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима.
По мнению ведомства, в любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране. "Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ", - добавляет Роскомнадзор.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
18:39
Instagram удалил видео депутата из Анапы за гимн России
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
 
РоссияWhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Марк ЦукербергКалифорнияТехнологии
 
 
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