Германия обвинила Россию в наращивании военного присутствия около Украины
19:55 20.04.2021 (обновлено: 21:04 20.04.2021)
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Берлин и Париж считают наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины "игрой мускулами", нацеленной на провоцирование реакции, заявила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Мы действительно будет заниматься этой темой. Что нас объединяет - это то, что мы внимательно и с определенной обеспокоенностью смотрим на восток Украины и на увеличение военного присутствия со стороны России. Мы едины также в оценке, что это определенного рода игра мускулами, которая, с нашей точки зрения, нацелена на то, чтобы спровоцировать возможную реакцию как со стороны Украины, также и со стороны стран, которые поддерживают Украину", - заявила она на пресс-конференции с французской коллегой Флоранс Парли.
Она добавила, что Германия и Франция считают необходимым "не втягиваться в эту игру, чтобы мы использовали нормандский формат, минский формат и все каналы переговоров, чтобы привести к разрядке ситуации и продвигаться к политическому разрешению этого кризиса". По ее словам, Германия и Франция также намерены использовать двусторонние каналы с Украиной, приведя в пример военную и другие формы поддержки. "Украина знает, что она может на нас положиться. Мы очень едины в этой оценке", - добавила она.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.