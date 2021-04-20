https://ria.ru/20210420/germaniya-1729167736.html

Германия обвинила Россию в наращивании военного присутствия около Украины

Германия обвинила Россию в наращивании военного присутствия около Украины

Берлин и Париж считают наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины "игрой мускулами", нацеленной на провоцирование реакции, заявила глава минобороны... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:55

2021-04-20T19:55

2021-04-20T21:04

флоранс парли

минобороны германии

дмитрий песков

москва

берлин (город)

украина

в мире

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Берлин и Париж считают наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины "игрой мускулами", нацеленной на провоцирование реакции, заявила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр."Мы действительно будет заниматься этой темой. Что нас объединяет - это то, что мы внимательно и с определенной обеспокоенностью смотрим на восток Украины и на увеличение военного присутствия со стороны России. Мы едины также в оценке, что это определенного рода игра мускулами, которая, с нашей точки зрения, нацелена на то, чтобы спровоцировать возможную реакцию как со стороны Украины, также и со стороны стран, которые поддерживают Украину", - заявила она на пресс-конференции с французской коллегой Флоранс Парли.Она добавила, что Германия и Франция считают необходимым "не втягиваться в эту игру, чтобы мы использовали нормандский формат, минский формат и все каналы переговоров, чтобы привести к разрядке ситуации и продвигаться к политическому разрешению этого кризиса". По ее словам, Германия и Франция также намерены использовать двусторонние каналы с Украиной, приведя в пример военную и другие формы поддержки. "Украина знает, что она может на нас положиться. Мы очень едины в этой оценке", - добавила она.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210420/potok-1729130562.html

москва

берлин (город)

украина

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флоранс парли, минобороны германии, дмитрий песков, москва, берлин (город), украина, в мире