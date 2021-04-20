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Германия обвинила Россию в наращивании военного присутствия около Украины
Германия обвинила Россию в наращивании военного присутствия около Украины
Берлин и Париж считают наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины "игрой мускулами", нацеленной на провоцирование реакции, заявила глава минобороны... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:55
2021-04-20T21:04
флоранс парли
минобороны германии
дмитрий песков
москва
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Берлин и Париж считают наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины "игрой мускулами", нацеленной на провоцирование реакции, заявила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр."Мы действительно будет заниматься этой темой. Что нас объединяет - это то, что мы внимательно и с определенной обеспокоенностью смотрим на восток Украины и на увеличение военного присутствия со стороны России. Мы едины также в оценке, что это определенного рода игра мускулами, которая, с нашей точки зрения, нацелена на то, чтобы спровоцировать возможную реакцию как со стороны Украины, также и со стороны стран, которые поддерживают Украину", - заявила она на пресс-конференции с французской коллегой Флоранс Парли.Она добавила, что Германия и Франция считают необходимым "не втягиваться в эту игру, чтобы мы использовали нормандский формат, минский формат и все каналы переговоров, чтобы привести к разрядке ситуации и продвигаться к политическому разрешению этого кризиса". По ее словам, Германия и Франция также намерены использовать двусторонние каналы с Украиной, приведя в пример военную и другие формы поддержки. "Украина знает, что она может на нас положиться. Мы очень едины в этой оценке", - добавила она.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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флоранс парли, минобороны германии, дмитрий песков, москва, берлин (город), украина, в мире

Германия обвинила Россию в наращивании военного присутствия около Украины

19:55 20.04.2021 (обновлено: 21:04 20.04.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Jörg Zägel / Здание министерства обороны Германии
Здание министерства обороны Германии - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
CC BY-SA 3.0 / Jörg Zägel /
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Берлин и Париж считают наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины "игрой мускулами", нацеленной на провоцирование реакции, заявила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Мы действительно будет заниматься этой темой. Что нас объединяет - это то, что мы внимательно и с определенной обеспокоенностью смотрим на восток Украины и на увеличение военного присутствия со стороны России. Мы едины также в оценке, что это определенного рода игра мускулами, которая, с нашей точки зрения, нацелена на то, чтобы спровоцировать возможную реакцию как со стороны Украины, также и со стороны стран, которые поддерживают Украину", - заявила она на пресс-конференции с французской коллегой Флоранс Парли.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
16:42
Минобороны Германии усомнилось в необходимости "Северного потока — 2"
Она добавила, что Германия и Франция считают необходимым "не втягиваться в эту игру, чтобы мы использовали нормандский формат, минский формат и все каналы переговоров, чтобы привести к разрядке ситуации и продвигаться к политическому разрешению этого кризиса". По ее словам, Германия и Франция также намерены использовать двусторонние каналы с Украиной, приведя в пример военную и другие формы поддержки. "Украина знает, что она может на нас положиться. Мы очень едины в этой оценке", - добавила она.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Флоранс ПарлиМинобороны ГерманииДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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