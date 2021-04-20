https://ria.ru/20210420/germaniya-1729070659.html
Германия хочет продолжить торговлю с Россией, заявила Меркель
Германия хочет продолжить торговлю с Россией, заявила Меркель
Германия намерена продолжить торговлю с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:08
2021-04-20T12:08
2021-04-20T16:06
россия
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парламентская ассамблея совета европы
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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Германия намерена продолжить торговлю с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)."У меня возникает впечатление, что в вопросе о "Северном потоке — 2" идет речь о конфликте (относительно позиции некоторых стран Европы в отношении трубопровода. — Прим. ред.), который более масштабен и относится к вопросу, как широко мы хотим вести торговлю с Россией, в частности в энергетической сфере. Германия приняла решение о строительстве "Северного потока — 2", — сказала Меркель.
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россия, северный поток — 2, германия, европа, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире