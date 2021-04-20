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Германия хочет продолжить торговлю с Россией, заявила Меркель
Германия хочет продолжить торговлю с Россией, заявила Меркель
Германия намерена продолжить торговлю с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:08
2021-04-20T16:06
россия
северный поток — 2
германия
европа
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Германия намерена продолжить торговлю с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)."У меня возникает впечатление, что в вопросе о "Северном потоке — 2" идет речь о конфликте (относительно позиции некоторых стран Европы в отношении трубопровода. — Прим. ред.), который более масштабен и относится к вопросу, как широко мы хотим вести торговлю с Россией, в частности в энергетической сфере. Германия приняла решение о строительстве "Северного потока — 2", — сказала Меркель.
https://ria.ru/20210420/merkel-1729060782.html
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россия, северный поток — 2, германия, европа, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Германия хочет продолжить торговлю с Россией, заявила Меркель

12:08 20.04.2021 (обновлено: 16:06 20.04.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Германия намерена продолжить торговлю с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
"У меня возникает впечатление, что в вопросе о "Северном потоке — 2" идет речь о конфликте (относительно позиции некоторых стран Европы в отношении трубопровода. — Прим. ред.), который более масштабен и относится к вопросу, как широко мы хотим вести торговлю с Россией, в частности в энергетической сфере. Германия приняла решение о строительстве "Северного потока — 2", — сказала Меркель.
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
11:29
Меркель заявила о необходимости диалога с Россией
 
РоссияСеверный поток — 2ГерманияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
 
 
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