https://ria.ru/20210420/gaz-1729066039.html

Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока — 2"

Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока — 2"

Германия выступает за строительство "Северного потока — 2" и хочет развивать торговые отношения с Россией, заявила канцлер Ангела Меркель на онлайн-заседании... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:51

2021-04-20T11:51

2021-04-20T16:12

россия

северный поток — 2

северный поток

ангела меркель

германия

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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Германия выступает за строительство "Северного потока — 2" и хочет развивать торговые отношения с Россией, заявила канцлер Ангела Меркель на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).По ее словам, споры вокруг реализации проекта — часть более масштабных разногласий европейских стран с Москвой, в числе прочего это элемент политической борьбы. В качестве одного из аргументов она отметила работу уже действующего трубопровода."Хочу указать, что <...> газ "Северного потока — 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию", — подчеркнула канцлер.Меркель напомнила, что общая позиция членов Евросоюза выражается в обновленной газовой директиве, которая вступила в силу в мае 2019 года. По условиям этого документа европейская страна, на территории которой выходит морской газопровод, сама определяет, распространяются ли на него положения Третьего энергопакета."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, из-за чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".Москва планирует завершить строительство до конца лета.

https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

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россия, северный поток — 2, северный поток, ангела меркель, германия