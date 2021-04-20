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Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока — 2"
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока — 2"
Германия выступает за строительство "Северного потока — 2" и хочет развивать торговые отношения с Россией, заявила канцлер Ангела Меркель на онлайн-заседании... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:51
2021-04-20T16:12
россия
северный поток — 2
северный поток
ангела меркель
германия
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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Германия выступает за строительство "Северного потока — 2" и хочет развивать торговые отношения с Россией, заявила канцлер Ангела Меркель на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).По ее словам, споры вокруг реализации проекта — часть более масштабных разногласий европейских стран с Москвой, в числе прочего это элемент политической борьбы. В качестве одного из аргументов она отметила работу уже действующего трубопровода."Хочу указать, что &lt;...&gt; газ "Северного потока — 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию", — подчеркнула канцлер.Меркель напомнила, что общая позиция членов Евросоюза выражается в обновленной газовой директиве, которая вступила в силу в мае 2019 года. По условиям этого документа европейская страна, на территории которой выходит морской газопровод, сама определяет, распространяются ли на него положения Третьего энергопакета."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, из-за чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".Москва планирует завершить строительство до конца лета.
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россия, северный поток — 2, северный поток, ангела меркель, германия

Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока — 2"

11:51 20.04.2021 (обновлено: 16:12 20.04.2021)
 
© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Германия выступает за строительство "Северного потока — 2" и хочет развивать торговые отношения с Россией, заявила канцлер Ангела Меркель на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
По ее словам, споры вокруг реализации проекта — часть более масштабных разногласий европейских стран с Москвой, в числе прочего это элемент политической борьбы.
"Германия приняла решение о строительстве "Северного потока — 2", — сказала Меркель.
В качестве одного из аргументов она отметила работу уже действующего трубопровода.
"Хочу указать, что <...> газ "Северного потока — 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию", — подчеркнула канцлер.
Меркель напомнила, что общая позиция членов Евросоюза выражается в обновленной газовой директиве, которая вступила в силу в мае 2019 года. По условиям этого документа европейская страна, на территории которой выходит морской газопровод, сама определяет, распространяются ли на него положения Третьего энергопакета.
Сотрудник проверяет оборудование на Дашавском подземном хранилище газа в районе города Стрый под Львовом - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, из-за чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
Москва планирует завершить строительство до конца лета.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Северный потокАнгела МеркельГермания
 
 
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