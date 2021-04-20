https://ria.ru/20210420/freska-1729062986.html

В епархии объяснили появление фрески с изображением бесов со смартфонами

В епархии объяснили появление фрески с изображением бесов со смартфонами

Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:38

2021-04-20T11:38

2021-04-20T12:58

религия и мировоззрение

русская православная церковь

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень распространена интернет-зависимость, заявил РИА Новости и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков.Необычные фрески появились в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними в огне горят грешники, их руки скованы цепями.Душенков рассказал РИА Новости, что роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя в 2018 году.Он подчеркнул, что всякая зависимость – грех. "В самом интернете, в самих смартфонах ничего плохого, скажем, нет. Это как инструмент. А вот если это становится зависимостью – вот это уже вещь очень плохая. Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим. Не случайно на исповедях люди обычно переживают и раскаиваются, что очень много времени уделяют интернету", - прокомментировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210105/smartfon-1592008145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь