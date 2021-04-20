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В епархии объяснили появление фрески с изображением бесов со смартфонами
В епархии объяснили появление фрески с изображением бесов со смартфонами
Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:38
2021-04-20T11:38
2021-04-20T12:58
религия и мировоззрение
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень распространена интернет-зависимость, заявил РИА Новости и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков.Необычные фрески появились в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними в огне горят грешники, их руки скованы цепями.Душенков рассказал РИА Новости, что роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя в 2018 году.Он подчеркнул, что всякая зависимость – грех. "В самом интернете, в самих смартфонах ничего плохого, скажем, нет. Это как инструмент. А вот если это становится зависимостью – вот это уже вещь очень плохая. Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим. Не случайно на исповедях люди обычно переживают и раскаиваются, что очень много времени уделяют интернету", - прокомментировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210105/smartfon-1592008145.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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русская православная церковь
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень распространена интернет-зависимость, заявил РИА Новости и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков.
Необычные фрески появились в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними в огне горят грешники, их руки скованы цепями.
Душенков рассказал РИА Новости, что роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя в 2018 году.
"Выражать во фресках смертные грехи в сюжетах, актуальных духу времени, – обычная традиция. Скажем, в Греции, это обычная роспись в храмах, и никаких вопросов не возникает, это не что-то новое… Обычно это на усмотрение настоятеля, благочинного. Настоятель монастыря – человек очень образованный, очень современный", - сказал Душенков.
Он подчеркнул, что всякая зависимость – грех. "В самом интернете, в самих смартфонах ничего плохого, скажем, нет. Это как инструмент. А вот если это становится зависимостью – вот это уже вещь очень плохая. Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим. Не случайно на исповедях люди обычно переживают и раскаиваются, что очень много времени уделяют интернету", - прокомментировал собеседник агентства.