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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210420/freska-1729062986.html
В епархии объяснили появление фрески с изображением бесов со смартфонами
В епархии объяснили появление фрески с изображением бесов со смартфонами
Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:38
2021-04-20T12:58
религия и мировоззрение
русская православная церковь
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень распространена интернет-зависимость, заявил РИА Новости и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков.Необычные фрески появились в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними в огне горят грешники, их руки скованы цепями.Душенков рассказал РИА Новости, что роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя в 2018 году.Он подчеркнул, что всякая зависимость – грех. "В самом интернете, в самих смартфонах ничего плохого, скажем, нет. Это как инструмент. А вот если это становится зависимостью – вот это уже вещь очень плохая. Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим. Не случайно на исповедях люди обычно переживают и раскаиваются, что очень много времени уделяют интернету", - прокомментировал собеседник агентства.
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русская православная церковь

В епархии объяснили появление фрески с изображением бесов со смартфонами

11:38 20.04.2021 (обновлено: 12:58 20.04.2021)
 
© RuptlyФреска в Храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью
Фреска в Храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Ruptly
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень распространена интернет-зависимость, заявил РИА Новости и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков.
Необычные фрески появились в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними в огне горят грешники, их руки скованы цепями.
Душенков рассказал РИА Новости, что роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя в 2018 году.
"Выражать во фресках смертные грехи в сюжетах, актуальных духу времени, – обычная традиция. Скажем, в Греции, это обычная роспись в храмах, и никаких вопросов не возникает, это не что-то новое… Обычно это на усмотрение настоятеля, благочинного. Настоятель монастыря – человек очень образованный, очень современный", - сказал Душенков.
Он подчеркнул, что всякая зависимость – грех. "В самом интернете, в самих смартфонах ничего плохого, скажем, нет. Это как инструмент. А вот если это становится зависимостью – вот это уже вещь очень плохая. Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим. Не случайно на исповедях люди обычно переживают и раскаиваются, что очень много времени уделяют интернету", - прокомментировал собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
 
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