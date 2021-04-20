https://ria.ru/20210420/flot-1729048342.html
Северный флот провел учение по спасению судна в Баренцевом море
Северный флот провел учение по спасению судна в Баренцевом море
Семь судов, вертолет и самолет приняли участие в учении по спасению аварийного корабля в Баренцевом море, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:31
2021-04-20T10:31
2021-04-20T10:31
россия
баренцево море
ил-38
арктика
ми-8
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574099104_0:0:628:353_1920x0_80_0_0_bf1152701ed229076fcf7ce085802c9c.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Семь судов, вертолет и самолет приняли участие в учении по спасению аварийного корабля в Баренцевом море, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота."В рамках проводимого на Северном флоте командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова флотские спасатели отработали действия сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море", - говорится в сообщении.В практической части учения, которая прошла в Баренцевом море возле западной части острова Кильдин, участвовали пять судов обеспечения Северного флота, малый противолодочный корабль "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил, морской спасательный буксир "Микула" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства, противолодочный самолёт Ил-38 и многоцелевой вертолёт Ми-8МТВ-5 Северного флота.По замыслу учения большое океанское судно (его роль исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов "Георгий Титов") потеряло ход из-за пожара. На место аварии первым прибыл Ил-38 и сбросил оказавшимся в воде морякам аварийно-спасательное имущество, а поисково-спасательным силам выдал координаты.Затем к аварийному судну прибыл Ми-8 и сбросил малый морской десантируемый спасательный комплект "ММДСК-1". С борта вертолёта также высадилась группа спасателей, которые отработали приводнение и оказание помощи оказавшимся в воде морякам."Морской спасательный буксир "Микула" и спасательное буксирное судно "Алтай" с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. В тушении условного пожара также принял участие пожарный катер ПЖК-2055, который подал пенный пламегаситель на борт условно аварийного судна "Георгий Титов" и высадил аварийно-спасательную группу для борьбы с огнём во внутренних помещениях", - говорится в сообщении.Условную пробоину подводной части корпуса аварийного судна заделала группа водолазов с водолазного катера "Иван Швец", после чего буксиры "Микула" и МБ-100 отработали буксировку "Георгия Титова".Также военные эвакуировали условно пострадавшего члена экипажа по канатной дороге внутри эвакуационного спасательного контейнера "ЭСК-1" на борт спасательного судна "Алтай".Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике.
https://ria.ru/20210419/ucheniya-1728956325.html
https://ria.ru/20210414/podlodka-1728261679.html
https://ria.ru/20210410/fregat-1727695259.html
россия
баренцево море
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574099104_130:0:601:353_1920x0_80_0_0_a7cc70646d8ebf2feb042391131b9155.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, баренцево море, ил-38, арктика, ми-8, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), безопасность
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Семь судов, вертолет и самолет приняли участие в учении по спасению аварийного корабля в Баренцевом море
, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.
"В рамках проводимого на Северном флоте командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике
под руководством главнокомандующего ВМФ России
адмирала Николая Евменова флотские спасатели отработали действия сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море", - говорится в сообщении.
В практической части учения, которая прошла в Баренцевом море возле западной части острова Кильдин, участвовали пять судов обеспечения Северного флота, малый противолодочный корабль "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил, морской спасательный буксир "Микула" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства
, противолодочный самолёт Ил-38
и многоцелевой вертолёт Ми-8МТВ-5 Северного флота.
По замыслу учения большое океанское судно (его роль исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов "Георгий Титов") потеряло ход из-за пожара. На место аварии первым прибыл Ил-38 и сбросил оказавшимся в воде морякам аварийно-спасательное имущество, а поисково-спасательным силам выдал координаты.
Затем к аварийному судну прибыл Ми-8
и сбросил малый морской десантируемый спасательный комплект "ММДСК-1". С борта вертолёта также высадилась группа спасателей, которые отработали приводнение и оказание помощи оказавшимся в воде морякам.
"Морской спасательный буксир "Микула" и спасательное буксирное судно "Алтай" с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. В тушении условного пожара также принял участие пожарный катер ПЖК-2055, который подал пенный пламегаситель на борт условно аварийного судна "Георгий Титов" и высадил аварийно-спасательную группу для борьбы с огнём во внутренних помещениях", - говорится в сообщении.
Условную пробоину подводной части корпуса аварийного судна заделала группа водолазов с водолазного катера "Иван Швец", после чего буксиры "Микула" и МБ-100 отработали буксировку "Георгия Титова".
Также военные эвакуировали условно пострадавшего члена экипажа по канатной дороге внутри эвакуационного спасательного контейнера "ЭСК-1" на борт спасательного судна "Алтай".
Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике.