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Северный флот провел учение по спасению судна в Баренцевом море
Северный флот провел учение по спасению судна в Баренцевом море
Семь судов, вертолет и самолет приняли участие в учении по спасению аварийного корабля в Баренцевом море, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:31
2021-04-20T10:31
россия
баренцево море
ил-38
арктика
ми-8
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
безопасность
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Семь судов, вертолет и самолет приняли участие в учении по спасению аварийного корабля в Баренцевом море, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота."В рамках проводимого на Северном флоте командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова флотские спасатели отработали действия сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море", - говорится в сообщении.В практической части учения, которая прошла в Баренцевом море возле западной части острова Кильдин, участвовали пять судов обеспечения Северного флота, малый противолодочный корабль "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил, морской спасательный буксир "Микула" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства, противолодочный самолёт Ил-38 и многоцелевой вертолёт Ми-8МТВ-5 Северного флота.По замыслу учения большое океанское судно (его роль исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов "Георгий Титов") потеряло ход из-за пожара. На место аварии первым прибыл Ил-38 и сбросил оказавшимся в воде морякам аварийно-спасательное имущество, а поисково-спасательным силам выдал координаты.Затем к аварийному судну прибыл Ми-8 и сбросил малый морской десантируемый спасательный комплект "ММДСК-1". С борта вертолёта также высадилась группа спасателей, которые отработали приводнение и оказание помощи оказавшимся в воде морякам."Морской спасательный буксир "Микула" и спасательное буксирное судно "Алтай" с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. В тушении условного пожара также принял участие пожарный катер ПЖК-2055, который подал пенный пламегаситель на борт условно аварийного судна "Георгий Титов" и высадил аварийно-спасательную группу для борьбы с огнём во внутренних помещениях", - говорится в сообщении.Условную пробоину подводной части корпуса аварийного судна заделала группа водолазов с водолазного катера "Иван Швец", после чего буксиры "Микула" и МБ-100 отработали буксировку "Георгия Титова".Также военные эвакуировали условно пострадавшего члена экипажа по канатной дороге внутри эвакуационного спасательного контейнера "ЭСК-1" на борт спасательного судна "Алтай".Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике.
https://ria.ru/20210419/ucheniya-1728956325.html
https://ria.ru/20210414/podlodka-1728261679.html
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россия, баренцево море, ил-38, арктика, ми-8, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), безопасность

Северный флот провел учение по спасению судна в Баренцевом море

10:31 20.04.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкМалый корабль ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море
Малый корабль ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Семь судов, вертолет и самолет приняли участие в учении по спасению аварийного корабля в Баренцевом море, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.
"В рамках проводимого на Северном флоте командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова флотские спасатели отработали действия сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море", - говорится в сообщении.
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Северный флот начал крупномасштабные учения в Арктике
В практической части учения, которая прошла в Баренцевом море возле западной части острова Кильдин, участвовали пять судов обеспечения Северного флота, малый противолодочный корабль "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил, морской спасательный буксир "Микула" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства, противолодочный самолёт Ил-38 и многоцелевой вертолёт Ми-8МТВ-5 Северного флота.
По замыслу учения большое океанское судно (его роль исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов "Георгий Титов") потеряло ход из-за пожара. На место аварии первым прибыл Ил-38 и сбросил оказавшимся в воде морякам аварийно-спасательное имущество, а поисково-спасательным силам выдал координаты.
Затем к аварийному судну прибыл Ми-8 и сбросил малый морской десантируемый спасательный комплект "ММДСК-1". С борта вертолёта также высадилась группа спасателей, которые отработали приводнение и оказание помощи оказавшимся в воде морякам.
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Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок
"Морской спасательный буксир "Микула" и спасательное буксирное судно "Алтай" с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. В тушении условного пожара также принял участие пожарный катер ПЖК-2055, который подал пенный пламегаситель на борт условно аварийного судна "Георгий Титов" и высадил аварийно-спасательную группу для борьбы с огнём во внутренних помещениях", - говорится в сообщении.
Условную пробоину подводной части корпуса аварийного судна заделала группа водолазов с водолазного катера "Иван Швец", после чего буксиры "Микула" и МБ-100 отработали буксировку "Георгия Титова".
Также военные эвакуировали условно пострадавшего члена экипажа по канатной дороге внутри эвакуационного спасательного контейнера "ЭСК-1" на борт спасательного судна "Алтай".
Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике.
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РоссияБаренцево мореИл-38АрктикаМи-8Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Безопасность
 
 
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