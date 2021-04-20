https://ria.ru/20210420/fbk-1729077871.html

Дело ФБК* будут рассматривать в закрытом режиме

Дело ФБК* будут рассматривать в закрытом режиме

Материалы по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией маркированы грифом "секретно" и будут рассмотрены в РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:44

2021-04-20T12:44

2021-04-20T12:51

ульяна солопова

москва

фонд борьбы с коррупцией

московский городской суд

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Материалы по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией маркированы грифом "секретно" и будут рассмотрены в закрытом режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова."Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно", рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме", - сказала она.Солопова добавила, что гриф присвоил не суд, а орган, подавший иск, поэтому причины она уточнить не может.Беседа по иску прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" назначена на 26 апреля.На этой начальной стадии судебного процесса стороны могут заявить некоторые ходатайства и уладить формальные моменты. Чаще всего по итогам беседы суд назначает дату рассмотрения иска по существу.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.* Организации, выполняющие функции иноагента в России

https://ria.ru/20210420/kleveta-1729052042.html

https://ria.ru/20210419/fbk-1728930908.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяна солопова, москва, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд