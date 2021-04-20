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Дело ФБК* будут рассматривать в закрытом режиме
Дело ФБК* будут рассматривать в закрытом режиме
Материалы по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией маркированы грифом "секретно" и будут рассмотрены в РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:44
2021-04-20T12:51
ульяна солопова
москва
фонд борьбы с коррупцией
московский городской суд
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Материалы по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией маркированы грифом "секретно" и будут рассмотрены в закрытом режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова."Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно", рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме", - сказала она.Солопова добавила, что гриф присвоил не суд, а орган, подавший иск, поэтому причины она уточнить не может.Беседа по иску прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" назначена на 26 апреля.На этой начальной стадии судебного процесса стороны могут заявить некоторые ходатайства и уладить формальные моменты. Чаще всего по итогам беседы суд назначает дату рассмотрения иска по существу.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.* Организации, выполняющие функции иноагента в России
https://ria.ru/20210420/kleveta-1729052042.html
https://ria.ru/20210419/fbk-1728930908.html
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ульяна солопова, москва, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд

Дело ФБК* будут рассматривать в закрытом режиме

12:44 20.04.2021 (обновлено: 12:51 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Материалы по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией маркированы грифом "секретно" и будут рассмотрены в закрытом режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно", рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме", - сказала она.
Солопова добавила, что гриф присвоил не суд, а орган, подавший иск, поэтому причины она уточнить не может.
Беседа по иску прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" назначена на 26 апреля.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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На этой начальной стадии судебного процесса стороны могут заявить некоторые ходатайства и уладить формальные моменты. Чаще всего по итогам беседы суд назначает дату рассмотрения иска по существу.
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.
Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.
* Организации, выполняющие функции иноагента в России
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Ульяна СолоповаМоскваФонд борьбы с коррупциейМосковский городской суд
 
 
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