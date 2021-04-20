https://ria.ru/20210420/facebook-1729073331.html

Пользователей Facebook предупредили о масштабной кибератаке

Пользователей Facebook предупредили о масштабной кибератаке

Пользователи мессенджера социальной сети Facebook могли стать жертвами масштабной мошеннической схемы, которая затрагивает 84 страны мира, включая Россию,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:22

2021-04-20T12:22

2021-04-20T13:58

россия

facebook

group-ib

технологии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пользователи мессенджера социальной сети Facebook могли стать жертвами масштабной мошеннической схемы, которая затрагивает 84 страны мира, включая Россию, предупредили в международной компании Group-IB.Количество пользователей Facebook Messenger в мире превышает 1,3 миллиарда, а сама соцсеть сохраняет звание самой популярной в мире - ее используют около 2,7 миллиарда человек, сообщила компания. Отмечается, что впервые эксперты обнаружили мошенническую схему летом 2020 года, когда злоумышленники распространяли ссылки на скачивание несуществующего обновления Facebook Messenger."В апреле 2021 года число фейковых постов в Facebook, предлагающих установить "последнее обновление" мессенджера, достигло 5700. Атаке подверглись пользователи из 84 стран мира, в том числе России, Европы, Азии, региона MEA (Ближний Восток и Африка – ред.), Северной и Южной Америки", - сообщила компания.Мошенники использовали в аккаунтах, с которых распространялись сообщения, созвучные названия: Messanger, Meseenger, Masssengar, а в качестве аватарки загружали официальную иконку приложения. В самих рекламных публикациях говорилось о новых функциях мессенджера, в том числе о вымышленных - например, предлагали скачать несуществующую Gold-версию.В самом сообщении содержалась короткая ссылка, перейдя по которой пользователи попадали на фишинговый сайт с фиктивной формой для авторизации. В итоге жертва рисковала потерять доступ к своему аккаунту, а также "слить" свои персональные данные - номер телефона и электронную почту. Злоумышленники могут использовать их для вымогательства и рассылки спама, либо же продать на хакерских форумах.Чтобы избежать такой ситуации, Group-IB рекомендует пользователям скачивать приложения и обновления только из официальных магазинов мобильных приложений, доверять только верифицированным аккаунтам компаний, с которых рассылаются рекламные публикации. Также стоит с осторожностью переходить по коротким ссылкам и проверять название домена, авторизовываться в мессенджере только на официальном сайте и в официальном приложении.

https://ria.ru/20210414/facebook-1728306353.html

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россия, facebook, group-ib, технологии