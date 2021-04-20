В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
06:07 20.04.2021 (обновлено: 10:30 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с руководством некоторых стран на тему значения российских туристов, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
Ильвес 18 апреля выступил с инициативой временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. Он мотивировал это тем, что "на кону безопасность Европы". Глава МИД Эстонии эту идею не поддержал.
"Ему (Ильвесу. — Прим. ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", — прокомментировал Грушко.
Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков. Впервые он возглавил государство в 2006-м, в 2011 году его переизбрали.
В последнее время отношения Запада и России ухудшились. США и их союзники обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска перемещаются в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Власти Чехии вечером 17 апреля заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к серии взрывов на складе боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице, а также объявили о высылке 18 российских дипломатов.
МИД России назвал обвинения абсурдными, голословными и надуманными. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского посольства.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя санкции ЕС, ранее заявлял, что Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес. Грушко подчеркивал, что санкции ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем.