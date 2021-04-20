https://ria.ru/20210420/evrosoyuz-1729027965.html

В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с руководством некоторых стран на РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T06:07

2021-04-20T06:07

2021-04-20T10:30

россия

евросоюз

александр грушко

эстония

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с руководством некоторых стран на тему значения российских туристов, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.Ильвес 18 апреля выступил с инициативой временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. Он мотивировал это тем, что "на кону безопасность Европы". Глава МИД Эстонии эту идею не поддержал.Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков. Впервые он возглавил государство в 2006-м, в 2011 году его переизбрали.В последнее время отношения Запада и России ухудшились. США и их союзники обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска перемещаются в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Власти Чехии вечером 17 апреля заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к серии взрывов на складе боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице, а также объявили о высылке 18 российских дипломатов.МИД России назвал обвинения абсурдными, голословными и надуманными. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского посольства.Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя санкции ЕС, ранее заявлял, что Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес. Грушко подчеркивал, что санкции ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/navalnyy-1728832292.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728448818.html

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россия, евросоюз, александр грушко, эстония, в мире