Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/evrosoyuz-1729027965.html
В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с руководством некоторых стран на РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T06:07
2021-04-20T10:30
россия
евросоюз
александр грушко
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152202/68/1522026800_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_32ecda2515474654cf6e39bb29304cc5.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с руководством некоторых стран на тему значения российских туристов, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.Ильвес 18 апреля выступил с инициативой временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. Он мотивировал это тем, что "на кону безопасность Европы". Глава МИД Эстонии эту идею не поддержал.Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков. Впервые он возглавил государство в 2006-м, в 2011 году его переизбрали.В последнее время отношения Запада и России ухудшились. США и их союзники обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска перемещаются в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Власти Чехии вечером 17 апреля заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к серии взрывов на складе боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице, а также объявили о высылке 18 российских дипломатов.МИД России назвал обвинения абсурдными, голословными и надуманными. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского посольства.Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя санкции ЕС, ранее заявлял, что Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес. Грушко подчеркивал, что санкции ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/navalnyy-1728832292.html
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728448818.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152202/68/1522026800_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_de12c7b2069f42319ae6e49f1d1b083c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, александр грушко, эстония, в мире

В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

06:07 20.04.2021 (обновлено: 10:30 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТоомас Хендрик Ильвес
Тоомас Хендрик Ильвес - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр РИА Новости. Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с руководством некоторых стран на тему значения российских туристов, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
Ильвес 18 апреля выступил с инициативой временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. Он мотивировал это тем, что "на кону безопасность Европы". Глава МИД Эстонии эту идею не поддержал.

"Ему (Ильвесу. — Прим. ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", — прокомментировал Грушко.

Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков. Впервые он возглавил государство в 2006-м, в 2011 году его переизбрали.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 17:42
В ЕС пригрозили России новыми санкциями из-за ситуации с Навальным
В последнее время отношения Запада и России ухудшились. США и их союзники обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска перемещаются в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Власти Чехии вечером 17 апреля заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к серии взрывов на складе боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице, а также объявили о высылке 18 российских дипломатов.
МИД России назвал обвинения абсурдными, голословными и надуманными. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского посольства.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя санкции ЕС, ранее заявлял, что Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес. Грушко подчеркивал, что санкции ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:19
В ЕС не комментируют возможность новых европейских санкций против России
 
РоссияЕвросоюзАлександр ГрушкоЭстонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния