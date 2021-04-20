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ВОЗ отметила рост новых случаев COVID-19 в Европе

ВОЗ отметила рост новых случаев COVID-19 в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает "тревожные признаки" роста новых случаев COVID-19 в большей части европейского региона, заявили РИА Новости РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:11

2021-04-20T13:11

2021-04-20T13:24

распространение коронавируса

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает "тревожные признаки" роста новых случаев COVID-19 в большей части европейского региона, заявили РИА Новости в офисе ВОЗ в РФ со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ."Европейское региональное бюро ВОЗ посредством получения эпидемиологических отчетов через механизм Международных медико-санитарных правил отметило, что на большей части европейского региона ВОЗ, в состав которого входят 53 страны, включая Российскую Федерацию, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев COVID-19", - говорится в заявлении.В организации уточнили, что к настоящему моменту в европейском регионе ВОЗ организация получила данные о более чем 49 миллионах подтвержденных случаев COVID-19."За последние две недели общее число случаев в регионе выросло на 6%, а число смертей – на 5%. Некоторые страны столкнулись с серьезными проблемами в деле сокращения числа случаев по сравнению с последним пиком 2020 года", - добавили представители организации.

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россия, европа, коронавирус covid-19, воз, в мире