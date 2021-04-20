ВОЗ отметила рост новых случаев COVID-19 в Европе
13:11 20.04.2021 (обновлено: 13:24 20.04.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisДевушки в защитный масках фотографируются у фонтана, окрашенного в красный цвет, во всемирный день гемофилии в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает "тревожные признаки" роста новых случаев COVID-19 в большей части европейского региона, заявили РИА Новости в офисе ВОЗ в РФ со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ.
"Европейское региональное бюро ВОЗ посредством получения эпидемиологических отчетов через механизм Международных медико-санитарных правил отметило, что на большей части европейского региона ВОЗ, в состав которого входят 53 страны, включая Российскую Федерацию, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев COVID-19", - говорится в заявлении.
В организации уточнили, что к настоящему моменту в европейском регионе ВОЗ организация получила данные о более чем 49 миллионах подтвержденных случаев COVID-19.
"За последние две недели общее число случаев в регионе выросло на 6%, а число смертей – на 5%. Некоторые страны столкнулись с серьезными проблемами в деле сокращения числа случаев по сравнению с последним пиком 2020 года", - добавили представители организации.