https://ria.ru/20210420/energopotreblenie-1729070586.html
КНР повысит долю энергии солнца и ветра в энергопотреблении до 16,5%
КНР повысит долю энергии солнца и ветра в энергопотреблении до 16,5%
Китай к 2025 году намерен до 16,5% довести долю энергии солнца и ветра в структуре национального энергообеспечения, сообщило государственное энергетическое... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:25
2021-04-20T12:25
2021-04-20T12:25
россия-китай: главное
китай
экология
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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2025 году намерен до 16,5% довести долю энергии солнца и ветра в структуре национального энергообеспечения, сообщило государственное энергетическое управление КНР.Регулятор отметил устойчивый рост роли энергии солнца и ветра в национальной энергетике. Если в 2020 году они обеспечили 9,7% энергопотребления по стране, то по итогам нынешнего года этот показатель достигнет 11%.В принятом в марте плане пятилетнего социально-экономического развития КНР обозначено, что за счет более активной эксплуатации возобновляемых источников энергии страна намерена к 2025 году сократить объем выброса парниковых газов на единицу ВВП на 18%. Напомним, что Китай поставил задачу пройти пик эмиссии парниковых газов в 2030 году. По планам государственного энергетического управления КНР, к тому моменту неископаемые источники энергии будут обеспечивать 25% энергопотребления в КНР.
https://ria.ru/20210419/aviatsiya-1728891738.html
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китай, экология