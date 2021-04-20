https://ria.ru/20210420/egipet-1729120755.html

Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов с Россией

Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов с Россией

Посольство Египта в Москве подтвердило скорое возобновление чартерного авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:50

2021-04-20T15:50

2021-04-20T16:54

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Посольство Египта в Москве подтвердило скорое возобновление чартерного авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, заявил РИА Новости советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - будут открыты в ближайшее время. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html

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россия, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет