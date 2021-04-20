https://ria.ru/20210420/egipet-1729096921.html

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не приняли

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не приняли

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:57

2021-04-20T13:57

2021-04-20T13:57

россия

михаил богданов

египет

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - будут открыты в ближайшее время."В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято - о нем будет сообщено дополнительно", - отметили в штабе.

https://ria.ru/20210413/egipet-1728139862.html

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египет

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россия, михаил богданов, египет, в мире