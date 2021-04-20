https://ria.ru/20210420/egipet-1729096921.html
Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не приняли
Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не приняли
Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:57
2021-04-20T13:57
2021-04-20T13:57
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михаил богданов
египет
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - будут открыты в ближайшее время."В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято - о нем будет сообщено дополнительно", - отметили в штабе.
https://ria.ru/20210413/egipet-1728139862.html
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