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МИД заявил о скором открытии чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
МИД заявил о скором открытии чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроют в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:49
2021-04-20T12:49
2021-04-20T17:07
михаил богданов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроют в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.Ранее о том, что это возможно, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Он также отметил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян.В феврале СМИ писали о возможном возобновлении чартерного авиасообщения с 28 марта, но в Росавиации эту информацию не подтвердили.Полеты на египетские курорты приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, однако для чартеров туристические направления до сих пор остаются закрытыми. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.
https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html
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михаил богданов, россия, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет