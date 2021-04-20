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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210420/egipet-1729079167.html
МИД заявил о скором открытии чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
МИД заявил о скором открытии чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроют в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:49
2021-04-20T17:07
михаил богданов
туризм
россия
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
египет
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроют в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.Ранее о том, что это возможно, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Он также отметил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян.В феврале СМИ писали о возможном возобновлении чартерного авиасообщения с 28 марта, но в Росавиации эту информацию не подтвердили.Полеты на египетские курорты приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, однако для чартеров туристические направления до сих пор остаются закрытыми. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.
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михаил богданов, россия, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет

МИД заявил о скором открытии чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

12:49 20.04.2021 (обновлено: 17:07 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроют в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
"Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено", — сказал он.
Ранее о том, что это возможно, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Он также отметил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян.
В феврале СМИ писали о возможном возобновлении чартерного авиасообщения с 28 марта, но в Росавиации эту информацию не подтвердили.
Полеты на египетские курорты приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, однако для чартеров туристические направления до сих пор остаются закрытыми. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.
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