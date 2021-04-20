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В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Пермском крае
В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Пермском крае
Предварительной причиной ДТП в Пермском крае, в котором погибли пять человек, стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:09
2021-04-20T18:09
гумвд
соликамск
красновишерск
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Предварительной причиной ДТП в Пермском крае, в котором погибли пять человек, стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД."Сегодня в 12.10 (10.10 мск) по автодороге Соликамск – Красновишерск со стороны Соликамска двигался автомобиль "ВАЗ-2114" под управлением водителя 1987 года рождения. По предварительной информации, на 82 километре он не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движение, где произошло столкновение с автомобилем Toyota", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в аварии погибли пять человек: водитель отечественной машины и его 33-летний пассажир, а также 53-летний водитель Toyota и двое его пассажиров - мужчина 1958 года рождения и женщина 1977 года рождения. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение транспортных средств на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.
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гумвд, соликамск, красновишерск, пермский край, происшествия

В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Пермском крае

18:09 20.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Предварительной причиной ДТП в Пермском крае, в котором погибли пять человек, стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД.
"Сегодня в 12.10 (10.10 мск) по автодороге СоликамскКрасновишерск со стороны Соликамска двигался автомобиль "ВАЗ-2114" под управлением водителя 1987 года рождения. По предварительной информации, на 82 километре он не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движение, где произошло столкновение с автомобилем Toyota", — говорится в сообщении.
На месте ДТП в поселке Сужа, Республика Бурятия. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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В ведомстве уточнили, что в аварии погибли пять человек: водитель отечественной машины и его 33-летний пассажир, а также 53-летний водитель Toyota и двое его пассажиров - мужчина 1958 года рождения и женщина 1977 года рождения. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение транспортных средств на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.
 
ГУМВДСоликамскКрасновишерскПермский крайПроисшествия
 
 
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