https://ria.ru/20210420/dtp-1729149735.html

В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Пермском крае

В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Пермском крае

Предварительной причиной ДТП в Пермском крае, в котором погибли пять человек, стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:09

2021-04-20T18:09

2021-04-20T18:09

гумвд

соликамск

красновишерск

пермский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Предварительной причиной ДТП в Пермском крае, в котором погибли пять человек, стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД."Сегодня в 12.10 (10.10 мск) по автодороге Соликамск – Красновишерск со стороны Соликамска двигался автомобиль "ВАЗ-2114" под управлением водителя 1987 года рождения. По предварительной информации, на 82 километре он не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движение, где произошло столкновение с автомобилем Toyota", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в аварии погибли пять человек: водитель отечественной машины и его 33-летний пассажир, а также 53-летний водитель Toyota и двое его пассажиров - мужчина 1958 года рождения и женщина 1977 года рождения. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение транспортных средств на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20210419/dom-1728916229.html

соликамск

красновишерск

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, соликамск, красновишерск, пермский край, происшествия