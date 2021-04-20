https://ria.ru/20210420/dozhd-1729113045.html

В Москве начался сильный дождь, который продлится сутки

В Москве начался сильный дождь, который продлится сутки

Рекордный дождь, которого не было последние 73 года, начинается в Москве, он продлится 24 часа и выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:05

2021-04-20T15:05

2021-04-20T17:28

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рекордный дождь, которого не было последние 73 года, начинается в Москве, он продлится 24 часа и выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Из-за балканского циклона "Ятин" с центром над Донбассом в Москве начался дождь, который продолжится ближайшие 24 часа. В период с 15.00 20 апреля до 15.00 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 миллиметров, что по климату составляет около половины всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, наиболее интенсивные дожди, местами возможно и вперемешку с мокрым снегом с кратковременным ухудшением видимости до 500-1000 метров, прогнозируются в среду период с 3 часов ночи и до 9 часов утра."Таких сильных осадков в мегаполисе, как минимум, не было с 1948 года. Что-то сопоставимое наблюдалось только в 1970 году - 13,2 миллиметра, и в 1986 году - 16,9 миллиметра. Ближайшей ночью в столице похолодает до нуля - плюс 5, в дневные часы не выше плюс 3 - плюс 8. Такой температурный фон соответствует октябрю. Атмосферное давление резко понизится на 17 единиц - до 734 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728865775.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество