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В Москве начался сильный дождь, который продлится сутки
В Москве начался сильный дождь, который продлится сутки
Рекордный дождь, которого не было последние 73 года, начинается в Москве, он продлится 24 часа и выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:05
2021-04-20T17:28
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рекордный дождь, которого не было последние 73 года, начинается в Москве, он продлится 24 часа и выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Из-за балканского циклона "Ятин" с центром над Донбассом в Москве начался дождь, который продолжится ближайшие 24 часа. В период с 15.00 20 апреля до 15.00 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 миллиметров, что по климату составляет около половины всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, наиболее интенсивные дожди, местами возможно и вперемешку с мокрым снегом с кратковременным ухудшением видимости до 500-1000 метров, прогнозируются в среду период с 3 часов ночи и до 9 часов утра."Таких сильных осадков в мегаполисе, как минимум, не было с 1948 года. Что-то сопоставимое наблюдалось только в 1970 году - 13,2 миллиметра, и в 1986 году - 16,9 миллиметра. Ближайшей ночью в столице похолодает до нуля - плюс 5, в дневные часы не выше плюс 3 - плюс 8. Такой температурный фон соответствует октябрю. Атмосферное давление резко понизится на 17 единиц - до 734 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - добавил Тишковец.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

В Москве начался сильный дождь, который продлится сутки

15:05 20.04.2021 (обновлено: 17:28 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рекордный дождь, которого не было последние 73 года, начинается в Москве, он продлится 24 часа и выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Из-за балканского циклона "Ятин" с центром над Донбассом в Москве начался дождь, который продолжится ближайшие 24 часа. В период с 15.00 20 апреля до 15.00 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 миллиметров, что по климату составляет около половины всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, наиболее интенсивные дожди, местами возможно и вперемешку с мокрым снегом с кратковременным ухудшением видимости до 500-1000 метров, прогнозируются в среду период с 3 часов ночи и до 9 часов утра.
"Таких сильных осадков в мегаполисе, как минимум, не было с 1948 года. Что-то сопоставимое наблюдалось только в 1970 году - 13,2 миллиметра, и в 1986 году - 16,9 миллиметра. Ближайшей ночью в столице похолодает до нуля - плюс 5, в дневные часы не выше плюс 3 - плюс 8. Такой температурный фон соответствует октябрю. Атмосферное давление резко понизится на 17 единиц - до 734 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - добавил Тишковец.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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